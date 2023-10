Google a officialisé ses nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec toujours un focus sur l'intelligence artificielle au service de la qualité photo et de l'édition avancée des clichés et vidéos.

Durant la présentation la firme de Mountain View a mis en avant un aspect particulier : une plus grande simplicité pour effectuer soi-même le remplacement des principaux composants.

Cet effort de réparabilité par soi-même est réclamé régulièrement, bien que relativement peu écouté par les fabricants, hormis ceux, comme Fairphone, qui introduisent cette notion dès la conception de leurs smartphones.

Un accès plus facile à certains composants

Pour tenter d'améliorer un peu les choses, Google a indiqué avoir travailler avec iFixit pour simplifier l'organisation interne et faciliter l'accès à certains composants comme la batterie, ou encore à rendre certaines opérations comme le changement d'écran plus pratique.

Un démontage du Pixel 8 par PBKReviews confirme ces efforts de design interne. Si l'accès aux entrailles du smartphone nécessite au préalable l'opération toujours sensible du démontage de l'écran, dont il faudra dissoudre la colle qui le maintient au châssis, les composants en-dessous sont ensuite plus facilement accessibles.

La batterie en particulier peut être retirée et remplacée simplement tandis que les capteurs photo du Pixel 8 sont détachables séparément, contrairement à l'iPhone qui nécessite de remplacer l'ensemble du bloc photo.

Gare à la certification IP68

Si le haut-parleur peut être aisément remplacé, ce n'est cependant pas la cas du port USB-C qui est soudé à la carte-mère et demandera quelques efforts et de la précision pour un remplacement direct.

Le démontage du Pixel 8 permet de découvrir le processeur Google Tensor G3 masqué par une surface de cuivre et empilé sous sa RAM, avec une couche de pâte thermique pour assurer la dissipation de chaleur.

Enfin, le dos en verre peut être remplacé sans avoir à retirer l'écran mais il faudra tout de même procéder à un démontage partiel du smartphone. Dans tous les cas, la certification IP68 de la coque, qui le protège des immersions et des infiltrations de poussière, ne sera plus valide en cas de réparation personnelle. Il faudra passer par un centre de réparation officiel pour la maintenir, rappelle le site MySmartPrice.