Google s'apprête à officialiser sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro et la firme devrait profiter de la présentation pour lancer la version finalisée de son OS mobile Android 14.

Si les nouveaux appareils mobiles conserveront le style propre à cette série avec un bandeau logeant les capteurs photo à l'arrière, ils embarqueront un nouveau processeur Tensor G3 dont les détails se sont affinés ces derniers mois.

Google tente depuis plusieurs années de proposer son propre processeur mobile avec l'aide de Samsung et sur une base de processeur Exynos et cette nouvelle évolution comportera donc des éléments conçus en interne.

Le détail du processeur Tensor G3

L'objectif n'est pas tant de proposer un processeur surpuissant rivalisant de performances avec les plateformes mobiles premium du marché mais plutôt de concevoir un système finement adapté à ses smartphones, avec une bonne dose d'intelligence artificielle.

A quelques heures de la présentation officielle, les informations abondent concernant la nouvelle série de smartphones et le processeur Tensor G3. Les détails techniques se précisent avec des captures d'écran réalisées sur le Pixel 8 Pro détaillant les caractéristiques de la puce.

On y trouve la confirmation d'une configuration CPU atypique de 9 coeurs :

1 coeur ARM Cortex-X3 à 2,91 GHz

4 coeurs ARM Cortex-A715 à 2,37 GHz

4 coeurs ARM Cortex-A510 à 1,7 GHz

Ce choix permet de n'activer le coeur le plus puissant que ponctuellement sur les applications les plus gourmandes tandis que les coeurs intermédiaires fourniront une puissance moyenne suffisante pour la majorité des processus modérément énergivores. Les coeurs économiques se chargeront enfin des tâches de base.

EXCLUSIVE: Google Pixel 8 Pro Hardware information. https://t.co/ESwLhJLjni pic.twitter.com/83kDyFyCP5 — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 2, 2023

Pour la partie graphique, le processeur Google Tensor G3 fait appel à une puce ARM Mali-G715. Ces différents composants n'utilisent pas les architectures les plus récentes de ARM (ARM Cortex-X4, ARM Cortex-A720 et ARM Cortex-A520, que l'on retrouvera dans les prochaines puces premium de Qualcomm et MediaTek) mais permettent de fournir déjà de belles performances, en phase avec les processeurs haut de gamme actuels.

Les informations des captures d'écran semblent également évoquer une gravure de la puce en 4 nm, ce qui semble logique au regard des composants embarqués. Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront officialisés ce 4 octobre 2023 et donneront le coup d'envoi de la disponibilité d'Android 14, ce qui devrait déclencher des annonces chez les fabricants de smartphones les plus précoces.