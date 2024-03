Les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été lancés fin 2023 avec Android 14 à bord et Google propose généralement une troisième version reprenant les mêmes ingrédients mais avec des caractéristiques allégées.

Un Pixel 8a devrait donc logiquement être annoncé d'ici quelques mois, l'événement développeurs Google I/O du mois de mai étant généralement la fenêtre propice à ce lancement.

Rendu supposé du Pixel 8a

Si l'on connaît déjà globalement son design, en fuite depuis plusieurs mois et forcément proche de celui des Pixel 8 avec des angles plus arrondis que la génération précédente, le site WinFuture précise une partie des caractéristiques et évoque les tarifs du prochain Pixel.

Un tarif encore relevé

On trouverait donc un affichage 6,1 pouces AMOLED en résolution FHD+ et avec poinçon pour le capteur photo avant tandis que le dos comporte toujours un bandeau logeant deux capteurs photo.

Le Pixel 8a embarquera un processeur Tensor G3 comme les autres Pixel 8 mais avec une cadence plus faible et 8 Go de RAM ainsi que 128 à 256 Go de stockage. Selon les informations de certains revendeurs où le smartphone apparaît déjà dans les listings, plusieurs coloris seront proposés : noir, beige rosé, bleu clair et vert léger (Mint).

Le Pixel 8a devrait être proposé en deux configurations mémoire avec des tarifs de nouveau en hausse. Le modèle 8 Go / 128 Go serait ainsi lancé au tarif de 569,90 € (le Pixel 7a a été lancé à 500 €) tandis que la version 8 Go / 256 Go grimperait vers 630 €. A vérifier lors du prochain événement Google I/O 2024 en mai.