Actuellement en précommande, les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro viennent à peine d'être officiellement introduits par Google et seront disponibles à partir du 12 octobre prochain. Avec la hausse des prix, certaines attentes se tournent d'ores et déjà du côté du Pixel 8a au positionnement milieu de gamme.

Le leaker OnLeaks et le site Smartprix dévoilent les contours du Pixel 8a dans des rendus officieux. Une habitude avec des rendus qui sont généralement fidèles à la réalité et vont dans le sens de précédentes rumeurs.

Par rapport au Pixel 7a, le Pixel 8a offrirait davantage de rondeurs et dans un format avec des dimensions légèrement réduites de 152,1 x 72,6 x 8,9 mm. L'écran OLED et FHD+ de 6,1 pouces serait conservé, mais il est souligné un verre incurvé 2,5D.

Juste un petit aperçu

Les changements de design paraissent à la marge. Le Pixel 8a garderait le poinçon pour le capteur photo avant et deux capteurs photo au niveau de la fameuse barre à l'arrière. A priori, le Pixel 8a serait équipé d'une variante de la nouvelle puce Google Tensor G3. Elle n'y livrerait pas ses pleines capacités.

Nul doute que les fuites concernant le Google Pixel 8a vont progressivement prendre de l'ampleur. C'est une sorte de tradition avec les smartphones Pixel… jusqu'aux propres " indiscrétions " en avant-première de Google.

Parmi des points intéressants à surveiller, le fait de savoir si Google va également oser modifier sa politique des mises à jour Android pour un smartphone comme le Pixel 8a. Google a fait fort pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro (sept ans de mises à jour de l'OS et de sécurité), mais est-ce reproductible et envisageable à l'échelon inférieur ? Probablement pas.

Pas de Pixel d'entrée de gamme

Si Google a l'intention de continuer à proposer un smartphone Pixel moins cher et décliné de son haut de gamme, Nanda Ramachandran, le vice-président de Google Mobile Business, a par contre confié à Der Standard qu'un smartphone Pixel d'entrée de gamme à petit prix n'est pas dans les plans.

N.B. : Source images : OnLeaks et Smartprix.