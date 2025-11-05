Les Google Pixel sont réputés pour leurs lancements difficiles, souvent marqués par des bugs. Si Google corrige la plupart rapidement, ce n'est pas le cas pour un problème particulièrement agaçant.

Depuis mai 2025, un bug provoque un délai insupportable sur le bouton haut-parleur lors d'un appel. Après des mois de plaintes, Google a officiellement abandonné la partie.

Quel est ce bug qui agace les utilisateurs de Pixel ?

Le problème est simple mais exaspérant. Lors d'un appel téléphonique, si un utilisateur du Pixel 9 ou Pixel 10 appuie sur l'icône du haut-parleur, il ne se passe rien. L'application accuse un délai d'une à deux secondes avant que le son ne bascule. Ce bug, s'il n'est pas dramatique, gâche l'expérience et peut poser des problèmes de confidentialité si l'on doit basculer rapidement.





Les premiers signalements datent de mai 2025 sur le Pixel 9, et le problème a persisté sur le Pixel 10.

Quelle est la réponse de Google ?

C'est la réponse qui choque. Malgré les multiples signalements sur l'Android Issue Tracker (le gestionnaire de bugs officiel), Google a clôturé le ticket le 19 octobre. Le statut : "Ne sera pas corrigé – Infaisable".





La justification de Google est un "manque d’informations exploitables suffisantes", une réponse jugée cinglante par les utilisateurs qui ont fourni des vidéos et des journaux d'erreurs. Google laisse donc ses utilisateurs composer avec le défaut.

Quelles solutions pour les utilisateurs ?

La communauté s'organise. Le bug semble lié à la nouvelle interface (Material 3 Expressive) de l'application Google Téléphone. La solution la plus simple est d'éviter le bouton dans l'application : le raccourci haut-parleur dans le panneau de notifications fonctionne, lui, instantanément.





La solution plus radicale est de désinstaller les mises à jour de l'application Téléphone (via un APK) pour revenir à une ancienne version, mais cela oblige à renoncer aux nouvelles fonctionnalités.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels téléphones sont touchés ?

Les Google Pixel 9 et Pixel 10.

Le problème est-il matériel ?

Non, il est logiciel. Il semble lié à la nouvelle interface de l'application Téléphone de Google.

Google va-t-il changer d'avis ?

Pour l'instant, le ticket est fermé. Si de nouveaux rapports affluent, Google pourrait reconsidérer, mais rien n'est moins sûr.