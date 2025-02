Le géant Google a pris l'habitude de présenter sa nouvelle gamme de smartphones Pixel au second semestre puis de proposer une version allégée au printemps suivant.

La tradition devrait être respectée pour la série Pixel 9. Après les smartphones Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro+ et Pixel 9 Pro Fold, la firme devrait donc aussi lancer un modèle Pixel 9a à la configuration plus légère.

Les fuites se sont multipliées à son sujet ces derniers mois, offrant déjà de nombreux détails en avance. L'événement Google I/O 2025 se tiendra les 20 et 21 mai et pourrait être le moment de l'annonce officielle.

Abandon du bandeau photo

Le site WinFuture fait le point sur les spécifications du Pixel 9a et la grille tarifaire attendue. On sait déjà que le smartphone marquera sa différence par l'abandon du bandeau caractéristique des Pixel pour adopter un bloc photo en forme de pilule et intégré dans la coque.

Il reste à voir si ce changement se généralisera sur de prochaines générations ou cherche seulement à distinguer ce modèle lancé à distance des autres. Le Pixel 9a est attendu avec un écran 6,3 pouces OLED en résolution FHD+ et avec rafraîchissement de 120 Hz.

Compatible HDR10+, il intègre un poinçon pour le capteur photo avant de 13 mégapixels, loge un lecteur d'empreintes sous l'écran et est protégé par du verre Gorilla Glass 3.

Un milieu de gamme bien équipé

Il embarquera comme ses grands frères un processeur Google Tensor G4 associé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage et une puce de sécurité Titan M2. Le tout sera alimenté par une batterie de 5100 mAh avec charge filaire et sans fil mais il ne faudra toujours pas s'attendre à une forte puissance de charge.

Le Pixel 9a sera compatible 5G (bandes sub-6 GHz) et offrira les connectivités sans fil WiFi 6E, Bluetooth et NFC, en plus du GPS.

Rendu du Pixel 9a (credit : @OnLeaks / Android Headlines)

A l'arrière, deux modules photo seront présents : un grand angle de 48 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand angle de 13 mégapixels (angle de vision de 120 degrés). La configuration est classique et devrait offrir une bonne polyvalence renforcée par les capacités IA d'optimisation et d'édition des photos et vidéos.

Le Pixel 9a, sous Android 15, est attendu en coloris noir, blanc beige, rose et mauve. Le site WinFuture évoque des prix de 499 € pour le modèle 128 Go et de 599 € pour la version 256 Go. Ces tarifs sont valables pour le marché allemand et il faudra voir s'ils ne seront pas légèrement modulés en France.