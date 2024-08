La conférence Made By Google a fait la part belle au lancement de la série de smartphones Pixel 9 qui se voient annoncés plus tôt que précédemment (mais sous Android 14 tandis qu'Android 15 n'est pas encore disponible) et qui s'enrichit de nouveaux membres.

Au lieu des deux modèles habituels, on trouve cette année un Pixel 9, un Pixel 9 Pro, un Pixel 9 Pro XL...mais aussi un Pixel 9 Pro Fold. Ce dernier est un nouveau smartphone pliant prenant la suite du Pixel Fold de 2023 mais avec un solide remaniement.

Mieux intégré dans la gamme Pixel dont il reprend les grandes lignes du nouveau design et corrige certaines faiblesses de l'original. Armé d'un affichage interne souple OLED de 8 pouces (2076 x 2152 pixels) Super Actua Flex 80% plus lumineux (1600 nits en HDR et jusqu'à 2700 nits ponctuellement) et avec technologie LTPO, il profite d'une charnière haute résistance retravaillée et bénéficie d'une certification IPX8 le protégeant des éclaboussures et des immersions.

A l'extérieur, le Pixel 9 Pro Fold embarque un affichage OLED de 6,3 pouces pour pouvoir l'utiliser même replié. Avec 257 grammes sur la balance et une épaisseur de 5,1 mm déplié, il saura séduire par sa finesse.

Google Tensor G4 et triple capteur photo

Le smartphone embarque comme les autres Pixel 9 un processeur Tensor G4 qui optimise les fonctionnalités IA nombreuses (avec ses 16 Go de RAM et ses 256 à 512 Go de stockage) plus qu'il n'apportera de gros gains de performances. Il sera épaulé par une batterie de 4650 mAh avec charge rapide filaire de 45W.

Le bloc photo change d'aspect par rapport à la génération précédente en regroupant les trois capteurs photos en deux ensembles réunis dans une grande structure rectangulaire au dos de l'appareil.

On trouvera un module grand angle de 48 mégapixels f/1,7, un ultra grand angle de 10,5 mégapixels (angle de vision de 127 degrés) qui servira également pour la macro et un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec zoom optique x5 et zoom hybride "haute résolution" x20.

Ces capteurs photo seront de nouveau le support d'une bonne partie des fonctionnalités IA d'optimisation et de créativité dans les clichés et les vidéos. Retoucher, modifier, faire disparaître des éléments, en ajoutant qui n'étaient pas présents, utiliser les meilleurs portraits pour des photos de groupe ou sublimer les selfies sont autant de possibilités qui donneront vie à des clichés qu'il va devenir difficile de rater.

L'IA Gemini en force et en live dans les Pixel 9

Le Pixel 9 Pro Fold embarque comme les autres Pixel l'intelligence artificielle générative Gemini de Google avec toutes les possibilités de requêtes, conseils, assistance, collaboration ou recherche en entourant un objet dans une photo grâce à son intégration dans les applications Google.

Il sera également compatible avec Gemini Live, la version de l'IA permettant de converser naturellement avec l'intelligence artificielle depuis son smartphone.

Et si l'on pouvait être déçu de ne pas trouver le Pixel Fold dans la boutique officielle, le nouveau Google Pixel 9 Fold Pro sera bien présent sur le marché sous peu. Le smartphone est dès à présent proposé en précommande au prix de 1899 € en version 256 Go et 2029 € en version 512 Go, avec une livraison à partir de début septembre.

Pour son lancement, le Pixel 9 Pro Fold 512 Go est proposé au prix du 256 Go, soit 1899 €, et ce jusqu'au 5 septembre 2024.