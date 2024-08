Changeant ses habitudes, Google va annoncer ses nouveaux produits électroniques dès le 13 août 2024 à l'occasion d'un événement Made by Google qui dévoilera des smartphones, des montres connectées et des écouteurs.

La pièce maîtresse sera la présentation de la gamme de smartphones Pixel 9 avec plusieurs nouveautés cette année puisque l'on attend trois modèles différents : Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL mais aussi un smartphone pliant Pixel 9 Pro Fold venant remplacer le Pixel Fold.

Les smartphones Pixel 9 disponibles dès fin août

On a déjà une idée des prix des smartphones avec un démarrage à 900 € pour le modèle de base et une grille tarifaire allant progressivement jusqu'à 1700 €, tandis que le nouveau smartphone pliant jouerait en catégorie ultra premium autour des 2000 €.

Pixel 9 Pro Fold : renouvellement du design

Mais si les gadgets de Google seront présentés mi-août, quand arriveront-ils pour de bon sur les marchés ? Le site Android Headlines donne des indications en indiquant que les précommandes de la série Pixel 9 débutera le 13 août, après la conférence, pour une disponibilité effective à partir du 22 août.

Le Pixel 9 Pro Fold en septembre

Les nouveaux smartphones avec puce Tensor G4 seront donc bien lancés plus tôt que les générations antérieures mais ils pourraient rester sous Android 14 dans un premier temps et non avec Android 15.

Pixel Watch 3 (credit : @OnLeaks / 91Mobiles)

De son côté, le smartphone pliant Pixel 9 Pro Fold arriverait un peu plus tard, au début du mois de septembre, vers le 4, tandis que les écouteurs sans fil Buds Pro 2 ne seront pas disponibles avant le 26 septembre, soit plus d'un mois après leur annonce officielle.

Google devrait aussi dévoiler une montre connectée Pixel Watch 3 durant l'événement Made by Google mais aucune indication n'est connue concernant sa disponibilité effective.