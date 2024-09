Dévoilé par Google à la mi-août, le Pixel 9 Pro XL a été lancé à 1199 € la version 128 Go mais vous pouvez le trouver aujourd'hui à seulement... 850 € en promotion !

Pour rappel, ce smartphone possède un écran OLED de 6,7 pouces, une surpuissante puce Google Tensor G4 et surtout un module photographique de très grande qualité, habituel dans la gamme Pixel de Google.





Selon DxOMark il présente ainsi un score de 158 points au classement général au niveau de la photo, le plaçant deuxième ex aequo avec le Honor Magic6 Pro, dépassé seulement par le Huawei Pura 70 Ultra (163 points).

On trouve en effet trois modules photo (grand angle de 50 mégapixels, ultra grand angle de 48 mégapixels, et téléobjectif de 48 mégapixels) et une couche logicielle de qualité, avec donc d'excellents résultats dans presque tous les scénarios d'usage, tant en photo qu'en vidéo. Bref, amateurs de belles photos, n'hésitez pas !

Rakuten propose aujourd'hui le Google Pixel 9 Pro XL à seulement 850 € au lieu de 1199 € avec le code HAPPY30. Il s'agit de 2 revendeurs français bien notés, et d'un modèle international importé mais compatible avec les opérateurs français.

Passons ensuite au tracker connecté Samsung SmartTag 2 pour ne plus perdre ses clés et autres objets précieux.

Ces balises supportent la technologie UWB (Ultra Wide Band) pour une localisation proche plus fine, et proposent un " mode perdu " qui permettra d'entrer ses coordonnées et de préciser les démarches à suivre pour la personne qui retrouverait l'objet perdu, idéal pour restituer des clés perdues ou pour ramener un animal de compagnie en vadrouille.

Avec une autonomie de jusqu'à 700 jours et sa certification IP67, la balise ne craindra ni l'eau ni la poussière.

Ce tracker supporte le Bluetooh BLE (Low Energy) et dispose de la fonction Find AR permettant de retrouver l'objet perdu en réalité augmentée (avec smartphone Samsung Galaxy) dans un rayon de 120 mètres. L'application SmartThings Find détecte en outre si une balise inconnue suit un utilisateur et affichera alors un message d'avertissement.



Vous trouverez chez Amazon en promotion la balise Samsung Galaxy SmartTag 2 à seulement 25 € au lieu de 39,90 €, ou par lot de 4 à seulement 71 € au lieu de 129,90 €.





Terminons enfin avec la caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5, avec un pack de deux Arlo Pro 5 proposé à seulement 199,99 € au lieu de 499,99 € chez Amazon.

Avec une résolution 2K, capable de filmer de jour comme de nuit en couleur, et possédant une technologie de détection avancée, vous ne serez pas déçu par ce modèle. Elle possède également un éclairage et une sirène intégrés pour faire fuir les intrus.

Amazon propose aujourd'hui le pack de deux caméras de surveillance Arlo Pro 5 au tout petit prix de 199,99 € au lieu de 499,99 € à sa sortie, soit -60% !