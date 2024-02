Objet de rumeurs depuis plusieurs années, le premier smartphone pliant de Google a finalement pris forme avec le Pixel Fold annoncé en mai 2023. S'ouvrant comme un livre, il reprend les grandes lignes des Galaxy Z Fold de Samsung et embarque un processeur Tensor G2, celui des Pixel 7.

Depuis, Google a fait évoluer sa gamme vers les Pixel 8 et leur puce Tensor G3 (nom de code Zuma). Si l'on pouvait penser qu'un nouveau smartphone pliant Pixel Fold 2 reprendrait ce processeur mobile, des rumeurs ne vont pas dans ce sens.

Passage directement au Tensor G4 ?

Selon une source d'Android Authority, le Pixel Fold 2 ferait l'impasse sur la puce Tensor G3 pour embarquer directement un processeur Tensor G4 (nom de code Zuma Pro) que l'on retrouvera en fin d'année dans les futurs smartphones Pixel 9.

Pour rappel, Tensor G4 devrait être une évolution douce se concentrant non pas sur une france amélioration des performances mais plutôt sur le renforcement de l'intelligence artificielle, avec sans doute de nouvelles fonctionnalités d'IA générative.

Cela pourrait signifier que Google va modifier son calendrier de lancement pour le rapprocher de celui des Pixel 9 au lieu d'une annonce durant l'événement Google I/O et lancer tous les Pixel de l'année avec le même processeur pour ne pas créer de décalage défavorable au Pixel Fold.

Un maximum de RAM pour une IA plus développée ?

Le Pixel Fold 2 s'offrirait également une grosse configuration mémoire avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 4.0. L'augmentaiton de la quantité de RAM pourrait être liée au renforcement des fonctions IA. C'est également plus que les 12 Go de RAM proposés jusqu'à présent sur les Pixel.

D'après la même source, le prochain smartphone pliant de Google en serait au stade EVT (Engineering Validation Test), c'est à dire plutôt au début de son développement et a priori peu compatible avec une annonce dès l'événement Google I/O 2024 au mois de mai prochain.