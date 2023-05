Les premiers smartphones pliants ont été lancés en 2019 et les pionniers comme Samsung, Huawei ou Motorola sont toujours là quatre ans plus tard, signe que le segment n'est pas qu'un effet de mode.

D'autres fabricants de smartphones ont donc commencé à s'inviter sur cette portion du segment qui pousse à l'ultra premium avec des tarifs au-delà des 1000 euros. Après plusieurs années de rumeurs, c'est au tour de Google de proposer une déclinaison de sa gamme Pixel en version pliable avec le Pixel Fold annoncé pour l'événement Google I/O 2023.

Il n'y aura pas d'énorme surprise ici étant donné la quantité de fuites en amont et la pré-annonce de Google il y a quelques jours, tuant tout suspens mais livrant aussi les caractéristiques finales du smartphone.

Cousin des Galaxy Z Fold4 et Oppo Find N2

Le Pixel Fold fait le choix du smartphone avec écran interne repliable comme un livre à la manière du Galaxy Z Fold4 de Samsung, même si son format tend plutôt à rappeler le format plus compact du récent Oppo Find N2.

Déplié, le smartphone offre un affichage souple de 7,6 pouces en résolution 2208 x 1840 pixels avec rafraîchissement 120 Hz, le transformant en petite tablette Android. A l'extérieur, un affichage secondaire de 5,8 pouces 1080p et 120 Hz permet l'utilisation de l'appareil mobile même replié.

Pas excessivement lourd (283 g) et raisonnablement épais (12,1 mm replié, 5,8 mm déplié), il offre une coque certifiée IPX8 le protégeant des infiltrations d'eau qui reprend le style des Pixel avec son bandeau pour les modules photo.

On trouve ici un capteur principal 48 mégapixels avec OIS, un ultra grand angle de 10,8 mégapixels (121 degrés d'angle de vision) et un téléobjectif assurant un zoom sans perte x5 et du Super Res Zoom jusqu'à x20.

C'est sans compter avec les fonctionnalités spécifiques des Pixel comme la Gomme magique, les Photo et Face Unblur ou encore le Real Tone pour respecter la teinte de la peau.

Google Tensor G2 à bord

Comme les autres Pixel encore, le smartphone Pixel Fold embarque un processeur mobile Google Tensor G2 associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 512 Go de stockage en UFS 3.1 et appuyé côté sécurité par une puce dédiée Titan M2.

Le SoC assure une compatibilité 5G avancée (sub-6 GHz et bandes millimétriques) avec nanoSIM ou eSIM, le support des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2, l'UWB et le NFC.

Google promet plus de 24 heures d'autonomie avec la batterie de 4727 mAh et jusqu'à 3 jours avec le mode économique Extreme Battery Saver, tandis que la charge filaire est de 30W, avec recharge sans fil Qi.

Pour se différencier, le Pixel Fold table sur plusieurs fonctionnalités logicielles comme le mode Tabletop pour utiliser le smartphone à moitié plié (avec des applications compatibles) ou l'affichage de plusieurs applications simultanément.

Le Google Pixel Fold offre donc une expérience complète de smartphone pliant sans s'en démarquer franchement et qui restera coûteuse puisque le tarif dépassera les 1900 euros et avec un lancement durant le mois de juin sur quelques marchés seulement...dont la France ne fait pas partie.