Après des années de rumeurs, Google a finalement dévoilée une première montre connectée Pixel Watch fin 2022. Elle joue la carte du design épuré avec un écran bombé sans bords et mise sur une puce Exynos pour assurer ses performances et une autonomie d'une petite journée, le tout sous Wear OS.

Cette première mouture donne une direction aux projets wearables de Google mais n'échappe à quelques défauts de jeunesse qui devraient être en partie corrigés avec une montre connectée Pixel Watch 2 attendue en octobre prochain, en même temps que le lancement de la gamme de smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Changement de processeur

Selon les informations de 9to5Google, plusieurs modifications vont être apportées à la nouvelle montre connectée. Tout d'abord, elle devrait troquer sa puce Exynos pour le nouveau processeur dédié Snapdragon W5 Gen 1.

L'histoire ne dit pas encore s'il s'agira de la version standard ou de la puce optimisée (par un coprocesseur) Snapdragon W5+ Gen 1 comme dans la smartwatch Mobvoi TicWatch 5 Pro.

En passant à une gravure en 4 nm et avec un processeur avec quatre coeurs ARM Cortex-A53 à 1,7 GHz, la Pixel Watch 2 devrait offrir de meilleures performances mais aussi une autonomie plus importante, ce qui constitue un point faible actuellement pour la montre connectée.

Les capteurs de santé de Fitbit

Cela devrait notamment lui permettre d'assurer au moins 24 heures de fonctionnement avec l'Always On Display (AoD) activé, ce qui n'est pas possible avec la Pixel Watch, et 48 heures avec l'AoD désactivé. A voir également si le support de Wear OS 4 apportera des optimisations à ce niveau.

9to5Google affirme également que la Pixel Watch 2 profitera des capteurs d'activité et de mesure de paramètres physiologiques issus de Fitbit, et notamment de la Sense 2.

Elle disposerait ainsi du capteur cEDA (continuous electrodermal activity) de mesure du stress au fil de la journée, associé à un capteur de température de la peau.