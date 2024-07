Cette année, Google dévoilera en avance ses nouveaux produits Pixel. La firme de Mountain View a décidé de positionner son événement Made by Google dès le mois d'août au lieu du traditionnel rendez-vous d'octobre.

Cette conférence précoce sera l'occasion de dévoiler la série de smartphones Pixel 9 qui pourrait accueillir un nouveau venu, le Pixel 9 Pro XL, et qui permettra de mettre en avant le nouvel OS mobile Android 15.

Une Pixel 3...et une version XL

D'autres gadgets seront sans doute mis en avant, parmi lesquels les montres connectées Pixel Watch 3. Google installe dans le temps ses propres smartwatches sous Wear OS et la nouvelle évolution pourrait s'accompagner d'une variante Pixel Watch 3 XL au boîtier plus large.

Les informations sont encore rares mais des rendus diffusés en juin montrent toujours un boîtier rond aux bordures arrondis avec une unique couronne pour piloter la montre connectée.

Le boîtier serait de 41 mm pour la Pixel Watch 3 et de 45 mm pour la Pixel Watch 3 XL. L'écran AMOLED serait toujours de 1,2 pouce sur le modèle standard mais l'épaisseur supplémentaire de la prochaine montre connectée cacherait une batterie à la capacité plus dodue et bienvenue.

Bonne nouvelle pour les prix

A quel tarifs les montres connectées de Google seront-elles proposées ? Le site Dealabs a déniché les informations en avance, avec une bonne nouvelle : la Pixel 3 standard WiFi / Bluetooth ne devrait pas changer de prix par rapport à la génération précédente.

C'est du côté de la version avec modem 4G qu'une hausse de 50 € devra être envisagée. La grille tarifaire serait donc la suivante :

Google Pixel 3 : 399 euros

Google Pixel 3 4G : 499 euros

Google Pixel 3 XL : 449 euros

Google Pixel 3 XL 4G : 549 euros

L'événement Made by Google est prévu le 13 août prochain et il est possible que de nouvelles fuites précisent un peu plus les caractéristiques et fonctionnalités de la nouvelle série de montres connectées d'ici là.