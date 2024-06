Habituellement, Google dévoile ses nouveaux smartphones Pixel vers le mois d'octobre ou novembre et ils sont souvent l'occasion de lancer dans le même mouvement la nouvelle évolution de l'OS mobile Android.

Cette année, la firme de Mountain View change ses habitudes en envoyant dès à présent des invitations presse pour un événement qui se déroulera le 13 août. Le teaser, tout en restant discret, ne laisse guère de doute concernant la nature de l'annonce.

Les Pixel 9 dès le 13 août ?

L'image montre les contours d'un smartphone affichant le sigle " IX " qui peut correspondre au 9 de la série Pixel 9...ou être un indice faisant référence à un Pixel 9 Pro XL qui s'inviterait cette année dans la gamme.

Rendu supposé du Pixel 9 Pro (credit @OnLeaks / Smartprice)

Pour rappel, Google devrait annoncer trois smartphones cette année, au lieu de deux : Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Si les deux derniers reprendront a priori les codes des générations précédentes, le Pixel 9 jouerait la carte de la nouveauté avec un format compact (on parle d'un affichage de 6 pouces) et un double capteur photo, tout en expoitant le nouveau processeur Tensor G4...qui sera surtout une légère évolution de l'actuel Tensor G3 des Pixel 8 (il faudra attendre le Pixel 10 et le Tensor G5 pour de réelles nouveautés sur cet aspect).

Beaucoup de produits pour le mois d'août ?

Google annonce pour cet événement du 13 août 2024 (ou XIII.VIII.MMXXIV en latin dans le teaser) du nouveau en matière d'intelligence artificielle, d'Android et de Pixel, ce qui place le cadre. Cela incluera-t-il aussi un nouveau smartphone pliant Pixel Fold 2 ? La question reste posée.

Découvrez celui qui vous fera apprécier le latin.

XIII.VIII.MMXXIV. pic.twitter.com/WJqL6g9ahO — Google FR (@GoogleFR) June 25, 2024

La firme pourrait enfin en profiter pour dévoiler une nouvelle montre connectée Pixel Watch 3 dont les premiers détails ont commencé à circuler. Enfin, le lancement des smartphones pourrait s'accompagner d'une première phase de diffusion d'Android 15, la dernière évolution de l'OS mobile.

Le lancement précoce dès le mois d'août vise-t-il à court-circuiter les annonces d'Apple en septembre avec l'arrivée de la série iPhone 16, alors que les ventes de smartphones Pixel commencent à décoller ? C'est aussi une possibilité.