C'était l'une des annonces attendues de l'événement Made by Google 2025 en compagnie de la gamme de smartphone Pixel 10 : Google a présenté la nouvelle montre connectée Pixel Watch 4.

Elle reprend le design circulaire avec affichage bombé des modèles précédentes mais intègre un nouveau processeur spécialisé et promet de faire mieux sur le critère sensible de l'autonomie.

Dotée d'une boîtier 41 ou 45 mm, la smartwatch de Google propose un affichage AMOLED 320 ppp de type Actua 360 protégé par du verre Gorilla Glass et légèrement plus grand que celui de la Pixel Watch 3 tout en profitant de bordures réduites.

L'affichage peut aller de 1 nit à 3000 nits de luminosité pour répondre à tous les scénarios, de l'écran Always-On peu énergivore à la lisibilité en plein soleil.

Nouveau processeur, meilleure autonomie

La montre Pixel Watch 4 embarque un tout nouveau processeur Snapdragon W5 Gen 2 avec co-processeur Cortex-M5S gérant toutes les tâches annexes, associé à 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage.

Google tente par ailleurs de résoudre le problème de l'autonomie courte de ses montres connectées (et plus généralement des montres Wear OS) en intégrant une batterie de 325 mAh ou 455 mAh (selon le boîtier) promettant jusqu'à 2 à 3 jours d'autonomie...en mode économiseur de batterie (et 1 à 2 jours en mode smartwartch).

Cela reste loin des plus de 600 mAh de la OnePlus Watch 3 (47 mm) et de ses 4 à 5 jours d'autonomie mais on aura moins l'impression de devoir la recharger sans arrêt.

Tout pour le suivi d'activité, l'IA Gemini à portée de poignet

La Pixel Watch 4 adopte Wear OS 6 et embarque de nombreux capteurs pour le suivi d'activité quotidienne et les séances de sport. Le cardiofréquencemètre optique sous le boîtier s'accompagne de capteurs pour la mesure de la SpO2.

On trouve également des capteurs électriques pour la mesure de l'électrocardiogramme (ECG) ainsi que les habituels accéléromètres, gyroscope, baromètre / altimètre et magnétomètre.

La nouvelle montre connectée de Google pourra jouer les coachs sportifs et fournir des informations détaillées sur votre activité tout en fournissant des recommandations pour le bien-être et la remise en forme, le tout épaulé par le savoir-faire de Fitbit.

Elle saura aussi détecter les problèmes de santé, les chutes et les accidents de voiture. Qui dit produit Google dit aussi intelligence artificielle. L'IA Gemini pourra donc être convoquée à tout moment pour répondre à toutes les requêtes en levant simplement le poignet.

Compatible WiFi et Bluetooth, elle dispose d'un micro et d'un haut-parleur et pourra ainsi prendre des appels vocaux soit via le smartphone compagnon soit de façon autonome pour la variante dotée d'un modem 4G LTE.

La montre connectée Google Pixel Watch 4 est proposée à partir de 399 euros pour le boîtier 41 mm et à partir de 449 € pour la version 45 mm. Pour les versions 4G, cela démarre à 499 € ou 549 € selon le modèle.

Elle peut être précommandée dès à présent sur le Google Store mais il faudra patienter jusqu'à début octobre 2025 pour la livraison.