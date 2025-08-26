C'était le plus grand défaut de la gamme, un véritable carton rouge pour la durabilité. Les trois premières générations de Pixel Watch étaient quasi impossibles à réparer. Avec la Pixel Watch 4, annoncée aux côtés des Pixel 10, Google corrige le tir de manière spectaculaire. La nouvelle montre connectée a été entièrement repensée pour que ses composants clés, comme la batterie et l'écran, soient accessibles et remplaçables par l'utilisateur. Un changement de philosophie radical pour Google.

Comment Google a-t-il réussi à rendre sa montre réparable ?

L'exploit réside dans une refonte complète de l'architecture interne. Fini la colle et les adhésifs complexes. La Pixel Watch 4 s'ouvre simplement en dévissant deux vis Torx T2 cachées sous le bracelet.

Une fois à l'intérieur, le remplacement de la batterie ne nécessite que de dévisser deux vis supplémentaires. Le processus, démontré par les ingénieurs de Google, prend moins de 15 minutes et n'exige qu'un seul type de tournevis. C'est une avancée considérable qui tranche avec la complexité des modèles précédents et de la concurrence.

Cette réparabilité est-elle supérieure à celle de l'Apple Watch ?

Oui, et c'est là que Google marque des points. Alors que l'Apple Watch reste un cauchemar à réparer, obtenant des scores de réparabilité très faibles chez les experts comme iFixit, la Pixel Watch 4 est conçue dès le départ pour être accessible.

Google s'est associé à iFixit pour vendre les pièces détachées (écran, batterie) et les kits d'outils nécessaires. Cette démarche place Google en leader sur la question de la durabilité des montres connectées, un argument de plus en plus important pour les consommateurs.

Quelles sont les autres nouveautés de la Pixel Watch 4 ?

La réparabilité n'est pas la seule amélioration. La montre bénéficie d'une meilleure autonomie (jusqu'à 40 heures), d'un écran plus grand et 50% plus lumineux, et d'une nouvelle architecture à double puce pour de meilleures performances.

Elle intègre aussi de nouvelles fonctionnalités logicielles, comme un geste pour activer l'assistant Gemini simplement en levant le poignet, et un système de reconnaissance automatique d'activité physique. C'est aussi la première montre connectée à intégrer les communications SOS par satellite.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il des outils spéciaux pour réparer la montre ?

Non, la réparation de la batterie et de l'écran se fait principalement avec un simple tournevis Torx T2, un outil courant dans les kits de réparation électronique et qui sera vendu par iFixit.

La montre est-elle toujours étanche après une réparation ?

Oui. Google a conçu la montre avec un joint torique en silicone qui assure l'étanchéité (IP68) même après avoir été démontée et remontée, à condition que la procédure soit respectée.

Quand la Pixel Watch 4 sera-t-elle disponible ?

La montre est disponible en précommande dès maintenant, avec une sortie officielle prévue pour le 9 octobre, à un prix de départ de 349 $.