C'est un revirement à 180 degrés qui force le respect. Habitué aux critiques acerbes concernant la réparabilité de ses montres, Google vient de frapper un grand coup. La nouvelle Pixel Watch 4, en apparence identique à sa devancière, a été entièrement repensée de l'intérieur pour être facile à démonter et à réparer.

Le verdict du site iFixit, référence mondiale du secteur, est sans appel : avec une note provisoire de 9/10, c'est tout simplement la montre connectée la plus réparable jamais testée.

Pourquoi ce changement est-il si spectaculaire ?

La volte-face est spectaculaire et répond à une promesse faite par Google en juillet 2025. Les trois premières générations de Pixel Watch étaient un cauchemar pour les réparateurs. Entièrement scellées à la colle, elles avaient écopé de notes catastrophiques de la part d'iFixit (4/10), rendant le moindre remplacement de batterie ou d'écran quasi impossible sans risquer de tout détruire.





Le contraste avec la Pixel Watch 4 est saisissant. "Finies la colle et la frustration. À la place : des vis, des joints et un pur plaisir de conception", s'enthousiasme iFixit dans son rapport de démontage.

Comment Google a-t-il rendu la Pixel Watch 4 si réparable ?

Le site iFixit, référence mondiale en la matière, salue une conception interne entièrement repensée. L'ouverture ne se fait plus en forçant sur l'écran, mais simplement en retirant deux vis Torx cachées sous le bracelet. L'étanchéité n'est plus assurée par de l'adhésif, mais par des joints toriques remplaçables, à la manière d'une montre de plongée traditionnelle.





Cette philosophie "zéro colle" se retrouve à tous les niveaux. Une fois le boîtier ouvert, l'accès aux composants internes est direct, sécurisé et simple. "Là où d'autres montres (comme Apple) vantent la réparabilité avec des vis décoratives, Google tient ses promesses", souligne iFixit.

Quels composants sont facilement remplaçables ?

La batterie, souvent le premier composant à flancher, est décrite comme un "rêve" à remplacer. Maintenue par deux vis et un simple connecteur, son changement ne prend que quelques minutes. L'écran est tout aussi accessible, fixé lui aussi par des vis et protégé par son propre joint d'étanchéité. Pour l'instant, ce sont les deux seuls composants pour lesquels Google proposera des pièces détachées officielles.





Google a donc concentré ses efforts sur les deux pannes les plus courantes, offrant une solution simple et durable là où la plupart des concurrents imposent un remplacement complet de l'appareil.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle note de réparabilité a obtenue la Pixel Watch 4 ?

Le site iFixit a attribué à la Google Pixel Watch 4 une note provisoire de 9 sur 10. C'est la note la plus élevée jamais obtenue par une montre connectée, ce qui en fait, selon le site, "la plus réparable du marché".

Est-ce que réparer la montre soi-même annule la garantie ?

Non. Google a confirmé que le remplacement de la batterie ou de l'écran, que ce soit par soi-même ou par un réparateur tiers, n'annulera pas la garantie d'un an de la montre, à condition que la réparation ne cause pas d'autres dommages.

Où pourra-t-on acheter les pièces détachées ?

Google va vendre des pièces de rechange officielles (batterie, écran) directement via le site d'iFixit, qui proposera également les outils et les guides de réparation détaillés pour accompagner les utilisateurs.