Le géant coréen avait prévenu le mois dernier que des publicités arrivaient. Le déploiement commence cette semaine aux États-Unis.

Si la pilule a du mal à passer, c'est qu'elle touche des appareils électroménagers premium, transformant une partie de l'interface en panneau d'affichage pour laquelle le client n'avait pas signé.

Où ces publicités vont-elles apparaître ?

La mise à jour, qui est déployée depuis ce 27 octobre, activera les publicités une semaine plus tard. Elles apparaîtront à deux endroits sur les grands écrans (21,5 et 32 pouces) :

Via un nouveau widget rotatif sur certains écrans d'accueil, qui affichera en alternance la météo, le calendrier, les actualités et une publicité.

sur certains écrans d'accueil, qui affichera en alternance la météo, le calendrier, les actualités et une publicité. Sur le nouvel écran "Daily Board", où une des six tuiles d'information sera dédiée à une annonce.



Pour l'instant, Samsung se veut rassurant : les publicités ne s'afficheront pas sur les thèmes affichant des photos personnelles ou des œuvres d'art. De plus, il s'agira au départ uniquement de publicités pour les propres produits de la marque (filtres à eau, accessoires, etc.).

Peut-on désactiver ces publicités ?

Oui, et c'est le point le plus important. Samsung permet aux utilisateurs de refuser ces publicités. Il faut pour cela se rendre dans les Paramètres de l'écran du réfrigérateur, trouver l'onglet "Advertisements" (Publicités) et désactiver l'option.





Mais il y a un piège. Cette action ne supprime pas seulement les publicités : elle désactive l'intégralité du widget. Les utilisateurs qui souhaitaient garder un œil sur leur calendrier ou la météo via ce module devront donc accepter la publicité qui l'accompagne. C'est tout ou rien.

Quelles sont les autres nouveautés de cette mise à jour ?

La mise à jour n'apporte pas que des mauvaises nouvelles. Elle améliore aussi les fonctions "intelligentes" du réfrigérateur. La technologie AI Vision Inside, qui reconnaît les aliments, est mise à niveau. Elle peut désormais identifier 37 nouveaux aliments frais (pommes, concombres...) et jusqu'à 50 produits emballés pour mieux gérer vos stocks.





L'assistant vocal Bixby est également amélioré avec "Voice ID". Il peut maintenant reconnaître qui lui parle (en fonction de sa voix) et basculer automatiquement sur son compte Samsung personnel, affichant ainsi le bon calendrier et les bonnes photos.

Foire Aux Questions (FAQ)

Tous les appareils Samsung sont-ils concernés ?

Non. Pour l'instant, cette mise à jour publicitaire ne concerne que les réfrigérateurs connectés de la gamme Family Hub équipés des grands écrans (21,5 et 32 pouces) aux États-Unis. Les autres appareils (fours, machines à laver) avec des écrans plus petits (7 ou 9 pouces) ne sont pas concernés.

Samsung va-t-il afficher des publicités pour d'autres marques ?

Initialement, Samsung ne diffusera que des annonces pour ses propres produits et services. Cependant, l'entreprise a indiqué que les futures promotions "dépendront des retours et des enseignements tirés du programme", ce qui laisse la porte ouverte à des annonceurs tiers à l'avenir.

Samsung utilise-t-il mes données personnelles pour ces publicités ?

Samsung affirme que les publicités sont "contextuelles ou non-personnelles" et que les réfrigérateurs "ne collectent pas d'informations personnelles ou ne suivent pas les consommateurs". Les annonces seraient donc basées sur le contexte général plutôt que sur vos habitudes alimentaires.