Donald Trump a signé jeudi un décret validant le cadre d'un accord pour la cession des activités de TikTok aux États-Unis. Cette décision, qui fait suite à des mois de négociations et de reports successifs, vise à se conformer à une loi de 2024 qui imposait à la maison mère chinoise, ByteDance, de vendre ses actifs américains sous peine d'interdiction.

L'accord valorise la nouvelle entité américaine de TikTok à environ 14 milliards de dollars et transfère son contrôle à des entreprises majoritairement basées aux États-Unis, mettant potentiellement fin à une longue saga.

Une coentreprise à l'accent américain aux manettes

Selon le cadre de l'accord, la nouvelle coentreprise sera majoritairement détenue et contrôlée par un groupe d'investisseurs américains, ByteDance ne conservant qu'une participation inférieure à 20 %. Parmi les nouveaux propriétaires figurent des géants de la technologie et des figures influentes proches de Donald Trump.

Ce dernier a cité Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, Michael Dell, patron de Dell, et le magnat des médias Rupert Murdoch. Oracle jouera un rôle clé en supervisant la sécurité des données et en fournissant les services informatiques.

Le décret stipule que le fonctionnement des algorithmes et du code, ainsi que les décisions de modération du contenu et les données des utilisateurs américains seront gérés par la nouvelle entité.

Le feu vert de Xi Jinping, selon Donald Trump

Donald Trump a affirmé avoir obtenu l'approbation personnelle du président chinois Xi Jinping lors d'un appel téléphonique. " Je lui ai dit ce que nous faisions, et il a dit : 'Allez-y' ". Cependant, Pékin n'a pas publiquement confirmé ce feu vert.

La Chine avait précédemment insisté sur le fait que l'accord devait être conforme à ses lois, qui placent l'algorithme de TikTok sous contrôle à l'exportation. La solution envisagée pourrait être une licence de la technologie plutôt qu'une vente directe, nécessitant une approbation formelle du gouvernement chinois.

Une telle transaction est perçue comme un pion dans des négociations commerciales plus larges entre les deux puissances.

Un TikTok promis non-MAGA

La principale préoccupation derrière la loi américaine était d'empêcher que les données des 170 millions d'utilisateurs américains soient accessibles au gouvernement chinois.

" Le deal signifie vraiment que les Américains peuvent utiliser TikTok avec plus de confiance, parce que leurs données sont sécurisées et elles ne seront pas utilisées comme une arme de propagande comme cela a été le cas par le passé ", a déclaré le vice-président des États-Unis JD Vance.

Interrogé sur le risque de partialité politique de l'algorithme sous une nouvelle direction pro-Trump, le président des États-Unis a répondu : " Si je pouvais le rendre 100 % MAGA (ndlr : Make America Great Again), je le ferais, mais ça ne marchera pas comme ça ". Il a assuré que " tout le monde sera traité de manière équitable, chaque groupe, chaque philosophie ".