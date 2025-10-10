Trouver la bonne paire de chaussures sur internet sans possibilité de l'essayer est un dilemme partagé par tous. Pour résoudre ce problème, Google a récemment franchi un nouveau cap dans le domaine du shopping amélioré.

Après avoir rendu possible l'essai virtuel de vêtements sur soi-même, le mastodonte technologique met en place la même technologie pour les chaussures. Le but : minimiser l'incertitude inhérente à l'achat en ligne afin de rendre cette expérience plus amusante et personnalisée.

Comment se déroule cette simulation de chaussure en ligne ?

L'objectif est de rendre le processus à la fois simple et intuitif. Quand vous naviguez sur les listes d'articles de Google, il vous suffit d'identifier une paire de chaussures qui vous plaît et de sélectionner le nouveau bouton « Try It On » (« Essayer »). L'outil vous invite donc à soumettre une photo de vous en pleine stature. En quelques secondes, l'IA de Google produit une image vous représentant chaussé, offrant un aperçu réaliste du rendu.

Our AI-powered virtual try on technology, which lets you upload your photo to see how real clothes might look on you, is stepping into a new category: shoes. ?? It’s also expanding internationally to Australia, Canada and Japan in the coming weeks. pic.twitter.com/xnV7Ka2Wi8 — Google (@Google) October 8, 2025

Quel est le fondement technologique de cette fonctionnalité ?

Cette innovation repose sur une intelligence artificielle générative de pointe. À l'inverse des versions antérieures de l'outil qui se limitaient à présenter des habits sur des mannequins de différentes morphologies, cette technologie examine votre propre image. Elle peut détecter avec exactitude les contours, la profondeur et les détails de votre corps afin d'appliquer le produit de façon réaliste.





C'est le même dispositif que celui utilisé pour l'essayage de vêtements, mais modifié en fonction des particularités des pieds et des chaussures. Google continue d'injecter des fonds considérables dans ce secteur, tout en menant également des initiatives plus expérimentales telles que l'application Doppl, capable de générer des vidéos d'essai virtuel.

Quel est le but de Google en procédant à cette extension ?

L'objectif est considérable : rendre l'expérience d'achat en ligne plus fluide et plus sûre. En proposant une vision plus précise du produit, Google vise à améliorer le contentement des clients et, potentiellement, à diminuer le taux de retour, un véritable fléau pour le commerce en ligne. Le succès de la fonctionnalité d'essayage de vêtements, déjà présent aux États-Unis, s'élargira prochainement en Australie, au Canada et au Japon, démontrant ainsi son efficacité.





Avec cette nouvelle corde à son arc, Google se positionne de plus en plus comme un concurrent direct d'Amazon et de Walmart, qui ont également développé leurs propres solutions d'essayage virtuel.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible en France ?

L'essayage virtuel de chaussures est en cours de déploiement aux États-Unis. L'expansion internationale de l'outil d'essayage de vêtements est annoncée pour l'Australie, le Canada et le Japon. Aucune date n'a encore été communiquée pour un lancement en France ou dans le reste de l'Europe.

Faut-il une photo spécifique pour utiliser l'outil ?

Oui, pour l'essayage des chaussures, l'outil demande une photo en pied de vous-même. Cela permet à l'intelligence artificielle d'avoir le contexte nécessaire pour ajuster la taille et la perspective des chaussures de manière réaliste sur vos pieds.

Cela remplace-t-il un essayage en magasin ?

Non, pas entièrement. L'outil est excellent pour se faire une idée du style et de l'apparence des chaussures. Cependant, il ne peut pas simuler le confort, le maintien ou la taille exacte. Il reste un outil d'aide à la décision visuelle avant l'achat.