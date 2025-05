Google a accepté de s'acquitter de la somme de 1,375 milliard de dollars afin de mettre un terme à des poursuites engagées par le Texas. Au cœur de l'affaire, des accusations de pratiques commerciales trompeuses pour la gestion des données personnelles des utilisateurs.

Des pratiques de collecte de données pointées du doigt

Pour l'État du Texas, Google a induit ses utilisateurs en erreur sur plusieurs aspects de la collecte de leurs données, dont la géolocalisation.

Même lorsque les utilisateurs pensaient avoir désactivé le suivi de leur position dans les paramètres de leur compte (Historique des positions) et pour Google Maps, Google aurait continué de recueillir et de s'appuyer sur de telles informations pour diffuser des publicités.

La poursuite du Texas a également porté sur le mode incognito de Chrome pour la navigation privée, ainsi que la capture et l'utilisation non autorisées de données biométriques. Avec Google Photos, Google Assistant et Nest Hub Max, il est question d'empreintes vocales et d'enregistrements de la géométrie du visage sans que les utilisateurs aient donné un consentement clair et explicite.

Un accord aux retombées significatives

Procureur général du Texas, Ken Paxton qualifie l'accord de victoire historique pour les droits des Texans en matière de confidentialité et de sécurité des données. Selon lui, c'est le plus grand règlement financier jamais obtenu dans ce genre d'affaire contre Google aux États-Unis.

« Au Texas, la Big Tech n'est pas au-dessus des lois. Pendant des années, Google a secrètement suivi les déplacements des utilisateurs, leurs recherches privées, et même leurs empreintes vocales et faciales via ses produits et services. J'ai riposté et j'ai gagné. »

L'objectif affiché est d'obtenir réparation pour les manquements passés, de contraindre Google à une plus grande transparence et à un respect plus scrupuleux des choix de ses utilisateurs.

Une image de marque davantage écornée

Si la somme est conséquente, elle doit être mise en perspective avec les revenus gigantesques du groupe de Mountain View. Néanmoins, ce type de sanction a un impact sur l'image de marque.

« Cela met fin à une série d'anciennes plaintes, dont beaucoup ont déjà été résolues ailleurs, concernant des politiques de produits que nous avons modifiées depuis longtemps », a réagi un porte-parole de Google (CNBC).

« Nous sommes heureux de mettre un terme à ces plaintes et nous continuerons d'intégrer des contrôles de confidentialité rigoureux dans nos services. »

Le Texas se montre intransigeant

L'été dernier, c'est le groupe Meta qui avait accepté un règlement de 1,4 milliard de dollars avec le Texas pour des accusations d'utilisation non autorisée de données biométriques appartenant aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram.

Il n'y a pas que la Commission européenne qui veille au grain grâce à la réglementation en vigueur dans le Vieux Continent. Le Texas se positionne également à l'avant-poste, et c'est peut-être plus inattendu.