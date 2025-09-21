Plus vous utilisez Google Wallet, plus la liste de vos cartes de fidélité, billets de train et titres de transport s'allonge, rendant parfois l'accès à la bonne carte un peu laborieux. Conscient de cet enjeu, Google semble préparer une solution simple et efficace pour mettre en avant vos documents les plus importants. Une analyse de la dernière version bêta des services Google Play a révélé des indices sur une future fonctionnalité "favoris" qui pourrait considérablement simplifier l'usage de l'application au quotidien.

Une étoile pour mettre vos cartes en avant

L'information provient d'une analyse du code de l'application (APK Teardown) menée par le site Android Authority. Les chercheurs ont découvert dans la version bêta 25.37.31 des Google Play Services une ligne de code particulièrement explicite, qui laisse peu de place au doute sur l'intention de Google. Un message destiné à l'utilisateur indique : « Appuyez sur l’étoile pour ajouter cette carte à votre écran d’accueil ». Cette trouvaille suggère l'arrivée imminente d'un bouton en forme d'étoile pour marquer une carte comme favorite.

Un raccourci sur l'écran d'accueil du téléphone ?

La grande question soulevée par cette découverte est de savoir de quel "écran d'accueil" il s'agit. Deux scénarios sont possibles. Le premier, plus simple, verrait les cartes favorites simplement épinglées en haut de la liste à l'intérieur de l'application Google Wallet elle-même. Le second scénario, bien plus pratique, serait la création d'un véritable raccourci directement sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Cette option permettrait d'accéder à un billet de train ou une carte de transport en un seul clic, sans même avoir besoin d'ouvrir l'application Wallet au préalable.

Une nouvelle organisation interne se prépare

L'analyse du code révèle également la mise en place d'une nouvelle base de données dédiée à cette fonctionnalité. Cette dernière est conçue pour stocker des informations spécifiques pour chaque carte, telles que son statut de "favori", son ordre d'affichage ("favoriteRank") ou encore la date de sa dernière utilisation. Ces éléments techniques indiquent que Google prépare un système de tri plus avancé que les options actuelles d'archivage ou de regroupement. Vos cartes favorites pourraient ainsi être séparées des autres et classées selon votre propre logique ou leur fréquence d'utilisation.

Vers un portefeuille toujours plus intelligent

Cette potentielle nouveauté s'inscrit dans une démarche continue de Google pour rendre son portefeuille numérique plus pratique et personnel. L'application intègre déjà des fonctions intelligentes, comme l'affichage automatique d'une carte pertinente selon votre géolocalisation. L'ajout d'une option de favoris viendrait renforcer cette personnalisation, offrant un gain de temps précieux aux utilisateurs réguliers qui jonglent avec de nombreuses cartes. Pour l'heure, la fonctionnalité n'a pas été officiellement annoncée, mais son apparition dans le code bêta est un signe encourageant.