Les French Days ont débarqué chez Pixmania : jusqu'au 2 octobre, profitez de remises pouvant aller jusqu'à -50% sur tout le site, avec en plus les codes promos suivants à utiliser :
- -20 € dès 600 € avec le code FRENCH20
- -40 € dès 1 000 € avec le code FRENCH40
Vous pouvez également recevoir jusqu'à 150 € dans votre cagnotte Pix pour l'achat d'un smartphone (valable sur tous les smartphones à partir de 400 €).
TOP 10 des French Days Pixmania
- GoPro HERO11 Black Mini à 208,49 € (prix officiel 299,99 €) (vidéo 5,3K60 et 2,7K240, extraction de photos 24,7MP à partir de vidéos, stabilisation HyperSmooth 5.0, étanche 10 m...)
- Samsung Galaxy Watch8 - 40 mm Bluetooth Graphite à 274,59 € soit -28% (verre saphir, appels Bluetooth, musique au poignet, Gemini, charge vasculaire pendant le sommeil, santé métabolique, coach personnel, alertes d'inactivité, mesure du niveau d'antioxydants, notifications d'arythmie...)
- iPad Air 7 (2025) M3 11" WiFi 128 Go à 600,07 € avec le code FRENCH20
- TV LED Sony Bravia KD-43X75WL 4K - 43" à 608,32 € avec le code FRENCH20
- TV QLED Samsung The Frame QE43LS03DAUXZT 4K - 43" à 849,70 € avec le code FRENCH20
- Vélo électrique GUNAI-T à 979 € avec le code FRENCH20 (1000W, batterie 48V 21Ah, pneus fat tire 20" x 4", max 60 km/h, autonomie jusqu'à 120 km, freins à disque hydrauliques avant et arrière, phares et feux arrière automatiques à détection UV, panier de chargement au centre)
- iPhone 17 (5G) - 256 Go Noir ou Brume à 989 € avec le code FRENCH40 + 150 € offerts sur votre cagnotte Pix
- ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD027W à 1 118,99 € avec le code FRENCH40 (14" OLED WUXGA 1920 x 1200, 120Hz, Ryzen AI 7 350 8 cœurs jusqu'à 5 GHz, 16 Go LPDDR5x-SDRAM, SSD 1 To, Windows 11 Home, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, charnière à 180°)
- iPhone Air (5G) - 256 Go Bleu Ciel à 1 149 € avec le code FRENCH40 + 150 € offerts sur votre cagnotte Pix
- PC gamer DeepGaming Nostromo Pro à 1 169 € avec le code FRENCH40 (Core i9-12900F 16 cœurs jusqu'à 5,1 GHz, RAM 32 Go DDR4, SSD 1 To, RTX 5060 8 Go GDDR7, Windows 11 Pro, WiFi 6, Bluetooth 5.2)
L'ensemble des offres est à retrouver sur la page des French Days Pixmania.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec PC portable Asus Gaming V16, aspirateur robot Xiaomi T12 et projecteur ETOE Starfish Plus ainsi que les offres du Prime Day d'automne Dreame sur les aspirateurs !