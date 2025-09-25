PC portable Asus Gaming V16

Il est équipé d'un écran WUXGA (1920 x 1200) IPS de 16 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 144Hz, idéal pour un affichage fluide en jeu.

Sous le capot, il embarque la carte graphique GeForce RTX 4050 6 Go avec prise en charge de l’IA (194 TOPS) et le processeur Intel Core 5 210H doté de 8 cœurs pouvant atteindre 4,8 GHz, assurant un excellent équilibre entre puissance et réactivité.

Avec 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 512 Go, il assure vitesse et fluidité aussi bien pour le gaming que pour le multitâche. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 (Windows non installé).

Retrouvez le PC portable Asus Gaming V16 à 574,99 € grâce au code COCORICO25 sur Cdiscount (code valable jusqu'au 26/09 uniquement).

Aspirateur robot Xiaomi T12

Le Xiaomi Robot Vacuum T12 s’appuie sur une technologie de navigation laser avancée avec balayage à 360°, lui permettant de cartographier avec précision votre intérieur et de détecter efficacement les obstacles pour un déplacement fluide et méthodique.

Grâce à son moteur puissant, il délivre une aspiration de 3500 Pa, éliminant poussières et saletés en profondeur. Son bac à poussière et son réservoir d’eau combinés en un module 2-en-1 simplifient l’utilisation et s’adaptent à différents besoins.

Avec sa batterie de 3200 mAh, il peut fonctionner jusqu’à 130 minutes d’affilée, couvrant de larges surfaces en un seul passage. Le système de distribution d’eau propose trois niveaux de débit pour un nettoyage homogène et respectueux des sols.

Enfin, le T12 intègre une puce de sécurité MJA1, qui renforce la sécurité des données utilisateur et garantit une transmission sécurisée de celles-ci, et est également certifié TÜV Rheinland pour garantir la protection des données et une cybersécurité renforcée.

Vous pouvez obtenir le Xiaomi T12 à 86,03 € grâce au cumul des codes XIAOMIT1240 et FRBB04 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 169,99 €).

Vidéoprojecteur ETOE Starfish Plus

Il prend en charge le décodage vidéo 4K et projette jusqu’à 150 pouces avec une luminosité de 300 ANSI lumens.

Grâce à sa rotation à 140°, il s’adapte à toutes les configurations, qu’il s’agisse de projeter sur un plafond, un mur incliné ou des espaces atypiques de la maison. La recherche vocale « Hey Google » simplifie la navigation et permet d’accéder rapidement aux contenus souhaités, tandis que sa fonction haut-parleur Bluetooth 5W assure une restitution sonore riche et agréable.

Conçu pour aller au-delà de la simple projection, il intègre une veilleuse tactile qui permet d’ajuster la couleur et la luminosité d’un simple geste. Son moteur optique entièrement scellé protège contre la poussière et garantit une longue durée de vie, tandis que la connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5 assure un streaming fluide et des jeux sans latence.

Enfin, l'appareil fonctionne sous Google TV.

Le projecteur ETOE Starfish Plus est disponible à 159 € grâce au code NNNFRSF1080 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 239 €).



À découvrir également sur GNT :