On commence avec le Nubia Flip 5G - 256 Go.

Le Nubia Flip 5G est un smartphone pliable compact qui dispose d'un écran externe OLED interactif de 1,43 pouce et qui, une fois déplié, révèle un écran interne FHD+ de 6,9 pouces.



Grâce à ses deux écrans haute définition, vous pouvez accéder rapidement aux notifications, messages, contrôler la musique, prendre des photos et répondre aux appels sans avoir à ouvrir le téléphone. De plus, il est possible de rappeler instantanément vos contacts sans déplier l'appareil en cas d'appel manqué.

Équipé de deux caméras arrière de 50 MP et d'une caméra frontale de 16 MP, le Nubia Flip capture des photos et des selfies d'une clarté remarquable. Sa conception pliable permet de poser le téléphone à différents angles, offrant de nouvelles perspectives pour photographier.

Doté d'une batterie de 4 310 mAh et de la charge rapide 33W, le smartphone assure une autonomie suffisante pour une journée complète d'utilisation. Propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 gravé en 4 nm et cadencé jusqu'à 2,4 GHz, il offre des performances solides pour le multitâche et une utilisation quotidienne fluide.

Retrouvez le Nubia Flip 5G 256 Go en noir à 293,58 € sur AliExpress, soit une remise de 50 % par rapport à son prix officiel de 599 €. La livraison depuis l'Espagne est offerte.





