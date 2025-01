On commence avec la POCO Pad - 256 Go.

Elle dispose d’un large écran de 12,1 pouces avec une résolution 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour des images nettes et fluides. Certifiée TÜV Low Blue Light, elle préserve vos yeux en limitant l’émission de lumière bleue.

Côté autonomie, la tablette est équipée d’une batterie haute capacité de 10 000 mAh (typique) avec une charge rapide de 33 W. Sous son capot, elle embarque la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 2 et un processeur gravé en 4 nm, garantissant des performances rapides et efficaces.

La tablette intègre également quatre haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Vision et Dolby Atmos.



Retrouvez la POCO Pad 256 Go à 189,24 € grâce au code 20CNYFR sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.

Pour rappel, le prix officiel de la tablette s'élève à 300,20 €.



On continue avec le projecteur Epson EB-FH06.

Ce projecteur Full HD est idéal pour profiter de vos contenus sur un écran géant pouvant atteindre 332 pouces (843,2 cm). Équipé de la technologie 3LCD, il offre des images éclatantes et lumineuses. Son taux de contraste de 16 000:1 garantit des noirs intenses et des détails d’ombres d’une grande précision.

Même dans une pièce lumineuse, le projecteur assure des images colorées, nettes et vives grâce à une luminosité de 3 500 lumens, offrant des niveaux équivalents pour la lumière blanche et la lumière couleur.

Conçu pour une installation facile et rapide, il intègre une correction du trapèze pour un positionnement parfait, des entrées HDMI pour une connexion simplifiée et est compatible avec l’application iProjection pour une utilisation encore plus intuitive.

Le vidéoprojecteur Epson EB-FH06 est en promotion à 499 € au lieu de 649 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.

À noter qu'Epson indique un prix de référence de 799 € pour ce modèle sur son site.



Et enfin, on finit avec la trottinette électrique Ocean Drive S9 PRO LS.

Son moteur puissant de 350W procure une accélération rapide et une vitesse pouvant atteindre 25 km/h, tout en conservant un excellent contrôle. Alimentée par une batterie haute capacité de 10 Ah, elle peut parcourir jusqu’à 35 kilomètres sur une seule charge.

Avec ses roues de 8,5 pouces et ses pneus en nid d’abeille résistants aux crevaisons, elle combine maniabilité, stabilité et adhérence, offrant une conduite fluide sur divers types de surfaces.

Pour garantir une sécurité optimale, la trottinette est équipée d’un système de freinage électronique E-ABS, assurant un freinage réactif, et d’un frein à disque fiable pour une double protection.

Enfin, grâce à sa capacité de montée de 15 %, l’Ocean Drive S9 Pro s’adapte sans effort aux pentes, vous garantissant une conduite agréable et performante.

Vous pouvez trouver la trottinette électrique Ocean Drive S9 PRO LS au meilleur prix sur la Fnac à 179,99 € (ou Darty) avec la livraison standard offerte.



