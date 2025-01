On commence avec le Asus ProArt PZ13.

Il est doté d'un écran tactile OLED de 13,3 pouces avec une résolution 3K (2880 x 1800 pixels) garantissant une netteté impressionnante, tandis que son format 16:10 et son taux de rafraîchissement de 60 Hz assurent des images fluides et détaillées. Avec une luminosité HDR pouvant atteindre 500 nits et une couverture DCI-P3 à 100 %, l’écran restitue des couleurs éclatantes et réalistes.

Équipé du puissant processeur Snapdragon X1P 42 100 cadencé à 3,4 GHz, l'Asus ProArt PZ13 offre des performances fluides et réactives, adaptées aussi bien au travail qu'au divertissement. Avec ses 16 Go de RAM LPDDR5X, il assure un multitâche efficace et une exécution rapide des applications, tandis que son GPU Qualcomm Adreno garantit des performances graphiques remarquables pour les jeux exigeants et la création de contenu.

Conçu pour durer, le PC est certifié selon la norme militaire US MIL-STD 810H, attestant de sa robustesse face aux chocs, vibrations et conditions environnementales difficiles. Son système de refroidissement performant garantit une température optimale, prolongeant ainsi sa durabilité et ses performances.

Un SSD de 1 To au format M.2 NVMe PCIe 4.0 est également intégré, ainsi qu'une touche Copilot au clavier pour accéder facilement à l’assistant IA de Windows.

Le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4 sont pris en charge, ainsi que la technologie Smart Amp qui améliore la qualité audio en délivrant un son clair et puissant.

Le PC portable Asus ProArt PZ13 est en ce moment à 969,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 12 % sur Amazon.

Pour information, son prix officiel s'élève à 1 299,99 €.





D'autres ordinateurs portables Asus sont en réduction en ce moment, à savoir :

