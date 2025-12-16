C'est une proposition qui ressemble à un scénario de science-fiction dystopique, mais qui est pourtant très sérieusement sur la table. Selon des fuites relayées par le Financial Times, le gouvernement britannique souhaite que les systèmes d'exploitation mobiles intègrent des verrous numériques drastiques.

L'objectif serait de rendre impossible la capture, le partage ou même la simple visualisation de "parties génitales" sur un écran, à moins d'avoir montré patte blanche.

Comment fonctionnerait ce blocage système ?

Concrètement, les ministres veulent que des algorithmes de détection de nudité soient intégrés par défaut au cœur même d'iOS et Android. Si l'intelligence artificielle repère de la peau nue jugée explicite, l'écran se flouterait ou l'appareil photo se bloquerait.

Pour lever cette censure automatique, l'utilisateur devra se soumettre à une vérification biométrique ou fournir une pièce d'identité officielle prouvant qu'il est adulte. Une pression énorme mise sur les épaules d'Apple, qui propose déjà des outils de "sécurité des communications" pour les enfants, mais qui n'a jamais envisagé un blocage aussi intrusif et généralisé pour les adultes.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que pour contrer le fléau du "grooming" et de l'exploitation des mineurs en ligne. Cependant, demander à Google et à son concurrent de surveiller en permanence le contenu visuel de nos appareils pose un problème de confidentialité majeur. Cela reviendrait à installer un mouchard capable d'analyser chaque pixel affiché ou capturé, une ligne rouge que les défenseurs des libertés numériques ne sont probablement pas prêts à laisser franchir.

Vers une obligation légale ou un simple vœu pieux ?

Pour l'instant, le rapport suggère qu'il s'agirait d'une "incitation" forte plutôt que d'une obligation légale immédiate, bien que la frontière soit souvent tenue. Le Royaume-Uni a déjà tenté d'imposer des contrôles stricts sur les sites pornographiques via l'Online Safety Act, mais les utilisateurs contournent massivement ces restrictions via des VPN. Cette nouvelle tentative de généraliser la vérification d'âge directement au niveau du matériel pourrait être techniquement plus difficile à éviter, mais risque de se heurter à la politique de confidentialité rigide de la firme de Cupertino.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi le Royaume-Uni veut-il bloquer les photos de nu ?

L'objectif officiel est de protéger les mineurs contre l'exploitation sexuelle, le harcèlement et l'exposition précoce à la pornographie, tout en luttant contre la violence numérique faite aux femmes.

Est-ce que cela concerne uniquement les enfants ?

Non, la mesure viserait à bloquer la nudité par défaut pour tout le monde. Seuls les utilisateurs ayant activement prouvé leur statut d'adulte (via biométrie ou papiers d'identité) pourraient désactiver ce filtre.

Quand cette mesure sera-t-elle annoncée ?

Selon les rapports du Financial Times, une annonce officielle détaillant ces demandes aux fabricants de smartphones est attendue dans les tout prochains jours.