Pas le temps de respirer. Alors qu'Anthropic a frappé fort avec Claude Opus 4.6, OpenAI s'empresse d'occuper le terrain avec une évolution majeure de son modèle de codage agentique. Aux capacités étendues, GPT-5.3-Codex est disponible via l'application Codex, en ligne de commande et dans les extensions IDE. L'accès par le biais de l'API arrivera ultérieurement.

GPT-5.3-Codex agit comme un véritable agent

" Avec GPT-5.3-Codex, Codex passe d'un agent qui peut écrire et réviser du code à un agent qui peut faire presque tout ce que les développeurs et les professionnels font sur un ordinateur ", assure OpenAI.

Cette polyvalence couvre l'ensemble du cycle de vie logiciel : débogage, déploiement, surveillance, rédaction de spécifications, et même analyse de données ou création de présentations. Ses performances ont été validées sur de nouveaux benchmarks comme SWE-Bench Pro.

En plus de ses nouvelles compétences, le modèle est 25 % plus rapide que son prédécesseur, grâce à des optimisations d'infrastructure et d'inférence. Cette rapidité, couplée à une meilleure compréhension de l'intention de l'utilisateur, permet de générer des applications et des sites web plus complets par défaut.

Sans doute pas innocemment, il est souligné que GPT-5.3-Codex a été conçu et entraîné en partenariat avec Nvidia, sur des systèmes GB200 NVL72.

Une IA capable de se créer elle-même ?

Une annonce marquante est que GPT-5.3-Codex est le premier modèle qui a été déterminant dans sa propre création. Loin de l'idée d'une IA entièrement autonome, cela signifie que l'équipe Codex d'OpenAI a utilisé des versions préliminaires du modèle en ce sens.

En l'occurrence, pour déboguer son propre entraînement, gérer son propre déploiement et analyser les résultats des tests et des évaluations. " Notre équipe a été impressionnée par la capacité de Codex à accélérer son propre développement. "

Cette auto-amélioration accélérée place les modèles d'IA à un nouveau stade, même si l'affirmation d'OpenAI doit être nuancée. C'est en tout cas un axe important de recherche sur lequel se penche également Anthropic.

Un accent renforcé sur la cybersécurité

De la même manière qu'Anthropic avec GPT-5.3-Codex, OpenAI positionne GPT-5.3-Codex au-delà d'un public de développeurs, avec l'ambition d'en faire un collaborateur généraliste sur l'ordinateur pour les professionnels.

Pour OpenAI, GPT-5.3-Codex est en outre son premier modèle classé à " haute capacité " pour les tâches liées à la cybersécurité. Il a été directement entraîné à identifier les vulnérabilités logicielles. En parallèle, OpenAI lance des garde-fous et un programme pilote pour la recherche en cyberdéfense.