En matière d'outils de développement assistés par IA, OpenAI déploie une application Codex pour macOS. Auparavant accessible via une interface en ligne de commande ou des extensions d'IDE, Codex se dote désormais d'un centre de commande pour orchestrer des agents IA.

Quelles sont les nouveautés de l'application Codex ?

La nouvelle application est conçue pour permettre aux développeurs de superviser plusieurs agents en parallèle, chacun travaillant dans des threads séparés et organisés par projet.

L'outil permet également à différents agents de travailler sur une même base de code sans conflits, tout en offrant la possibilité de suivre les modifications en temps réel. Hormis la gestion des agents, l'application propose les Skills et les Automations.

Les Skills sont des ensembles d'instructions et de ressources qui étendent les capacités de Codex au-delà de la simple génération de code, comme la création d'images ou le déploiement sur le cloud. Les Automations servent à programmer des tâches récurrentes en arrière-plan.

Une réponse à Anthropic et Claude Code

Ce lancement est une réponse directe à la popularité croissante de solutions concurrentes, notamment Anthropic et son produit Claude Code, qui proposait déjà une application pour macOS.

OpenAI cherche à combler son retard en misant sur la puissance de son dernier modèle, GPT-5.2. " Si vous voulez vraiment faire un travail sophistiqué sur quelque chose de complexe, GPT 5.2 est de loin le modèle le plus puissant ", affirme Sam Altman, le patron d'OpenAI.

Afin d'attirer les développeurs, OpenAI adopte une stratégie commerciale agressive en doublant les limites d'usage pour tous les abonnés payants. De plus, l'accès à Codex est temporairement étendu aux utilisateurs gratuits et à l'offre ChatGPT Go.

Une application Codex pour Windows en préparation

Les prochaines étapes incluent la disponibilité sur Windows et le développement d'automatisations déclenchées par des événements dans le cloud, pour un fonctionnement de Codex en continu. Selon OpenAI, plus d'un million de développeurs ont utilisé Codex le mois dernier.