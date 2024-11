" Nous avons de très bonnes sorties à venir dans le courant de cette année ! Rien que nous appellerons GPT-5, cependant. " L'année 2024 n'est pas terminée pour des nouveautés et des évolutions d'OpenAI, mais le patron et cofondateur douche les espoirs au sujet d'une arrivée de GPT-5.

Sam Altman s'est prêté au jeu d'une séance de AMA (Ask Me Anything) sur le réseau social Reddit, dont il a été un éphémère directeur général et détient une participation minoritaire. Il était présent aux côtés d'autres responsables et scientifiques d'OpenAI.

Le modèle de langage multimodal GPT-4 d'OpenAI est sorti en mars dernier, puis cela a été au tour de GPT-4o (omni) en mai pour raisonner en temps réel sur l'audio, les images et le texte. Dans la foulée, OpenAI a lancé une version plus petite GPT-4o mini. La surprise a été en septembre avec l'annonce d'une série de modèles o1 conçus pour prendre plus de temps à " réfléchir " avant de répondre à des problèmes complexes.

Attendez de voir les agents IA d'OpenAI

Pour le moment, OpenAI semble devoir se concentrer sur o1 qui est en preview et découle du projet au nom de code Strawberry. " Nous donnons la priorité à la livraison de o1 (ndlr : version complète) et de ses successeurs. " Le traitement des images en entrée est notamment au programme.

" Tous ces modèles d'IA sont devenus assez complexes et nous ne pouvons pas livrer autant de choses en parallèle que nous le souhaiterions. Nous sommes également confrontés à de nombreuses limitations et à des décisions difficiles concernant l'allocation de notre puissance de calcul à de nombreuses idées géniales ", écrit Sam Altman.

" Nous aurons des modèles de plus en plus performants, mais je pense que ce qui sera la prochaine grande avancée sera les agents. " Les agents IA sont aussi un sujet majeur pour Google, avec potentiellement Gemini 2.0.

Un démenti pour Orion

Récemment, The Verge a évoqué l'intention d'OpenAI d'introduire son prochain grand modèle d'IA d'ici le mois de décembre. Une allusion a été faite à un modèle d'avant-garde au nom de code Orion qui serait jusqu'à 100 fois plus performant que GPT-4, tout en rappelant l'objectif d'une intelligence artificielle générale.

Sam Altman avait réagi sur le réseau social X par un cinglant : " Les fake news échappent à tout contrôle. "

fake news out of control — Sam Altman (@sama) October 25, 2024

Rappelons qu'OpenAI est en pleine transition pour devenir une société à but lucratif à part entière et perd ainsi son aspect de laboratoire de recherche.