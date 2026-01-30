.C'est un petit événement dans le monde du jeu vidéo et de l'automobile. La mise à jour 1.67 de Gran Turismo 7, disponible sur PS4 et PS5, ne se contente pas d'ajouter du contenu : elle ouvre ses portes à un nouveau constructeur.

Pour la première fois, une marque chinoise, Xiaomi, intègre le prestigieux garage virtuel avec son modèle électrique le plus performant, la SU7 Ultra. Une arrivée remarquée qui précède de plusieurs années sa commercialisation en Europe.

Quelles sont les nouveautés de cette mise à jour ?

Le studio enrichit son catalogue avec trois véhicules distincts. La star est évidemment le bolide électrique de près de 1500 chevaux, mais elle est accompagnée par deux modèles plus classiques tout aussi désirables : la Porsche 911 GT3 R (992) '22 et la Hyundai Elantra N TC '24. Ces ajouts sont disponibles directement dans le Brand Central du jeu Gran Turismo 7.

Au-delà des voitures, de nouveaux championnats sont proposés sur des circuits légendaires comme le Nürburgring Nordschleife ou Spa-Francorchamps. Le Café GT7 s'étoffe également avec un menu supplémentaire dédié à la collection Hyundai N et de nouvelles options de personnalisation, comme l'échange moteur pour certains véhicules plus anciens.

Pourquoi l'arrivée de Xiaomi est-elle si symbolique ?

L'intégration de la Xiaomi SU7 Ultra n'est pas anodine. Jusqu'à présent, le catalogue "Asie-Pacifique" du jeu était dominé par les constructeurs japonais et coréens. L'arrivée de Xiaomi est une consécration, une forme de validation par une référence de la simulation automobile.

Kazunori Yamauchi, le créateur de la franchise, a lui-même salué l'audace et la passion de Xiaomi, une entreprise passée des smartphones à l'automobile. Cette collaboration étroite vise à garantir une reproduction ultra-fidèle du comportement du véhicule, renforçant le prestige de la marque chinoise sur la scène internationale bien avant son lancement européen prévu pour 2027.

Comment le réalisme de la SU7 Ultra a-t-il été assuré ?

Le studio japonais est réputé pour son obsession du détail. Pour garantir une fidélité maximale, les équipes de développement ont travaillé main dans la main avec les ingénieurs de Xiaomi EV. Le créateur de la saga, Kazunori Yamauchi, a personnellement testé la voiture sur plusieurs circuits pour comprendre sa dynamique et ses performances.

L'objectif de Polyphony Digital est clair : que les sensations au volant de la SU7 Ultra virtuelle soient identiques à celles de la version réelle. Ce souci du détail est la marque de fabrique de la franchise, qui cherche à reproduire au plus près l'accélération, le freinage et le comportement de chaque voiture, des caractéristiques étudiées scrupuleusement pour ce nouveau modèle.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les autres véhicules ajoutés dans la mise à jour 1.67 ?

En plus de la Xiaomi SU7 Ultra, la mise à jour inclut la très attendue Porsche 911 GT3 R (992) '22 et la voiture de tourisme Hyundai Elantra N TC '24.

Quand la Xiaomi SU7 Ultra sera-t-elle disponible en Europe ?

La commercialisation de la voiture en Europe n'est pas prévue avant 2027, ce qui rend sa présence dans le jeu encore plus exclusive pour les joueurs du monde entier.

Est-ce que d'autres marques chinoises sont prévues ?

BYD a également confirmé un partenariat pour intégrer prochainement sa Yangwang U9 Xtreme, mais Xiaomi est bien le premier constructeur chinois à franchir le pas dans Gran Turismo 7.