Xiaomi, le géant de la tech, ne fait pas les choses à moitié. Sa première incursion dans l'automobile avec la berline SU7 se transforme en une véritable démonstration de force.

Le véhicule connaît un succès fulgurant sur deux fronts : un démarrage commercial explosif sur son marché domestique et un engouement précoce et très concret en Europe, malgré son absence totale des concessions officielles.

Comment expliquer un tel démarrage en Chine ?

La nouvelle a de quoi faire trembler la concurrence. En seulement deux semaines, la version restylée de la Xiaomi SU7 a enregistré plus de 100 000 pré-commandes. Un raz-de-marée commercial qui confirme la puissance du marché en Chine et l'attrait de la marque, pourtant novice dans le secteur. Xiaomi avait ouvert ces réservations pour évaluer la demande et surtout, pour ajuster sa chaîne de production afin d'éviter les délais de livraison à rallonge, une erreur commise lors du lancement de son SUV YU7.

Ce succès s'explique par une fiche technique sérieusement mise à jour. Les nouvelles versions intègrent le moteur V6s Plus, offrant des puissances de 320 à 690 chevaux. Plus important encore, les nouvelles batteries fournies par CATL, dotées d'une meilleure densité énergétique, poussent l'autonomie jusqu'à 902 kilomètres (cycle CLTC). Ajoutez à cela une architecture haute tension permettant de récupérer 670 km en 15 minutes et des tarifs très agressifs sous les 30 000 euros, et vous obtenez un cocktail commercial détonnant.

Pourquoi l'Europe s'arrache-t-elle déjà la SU7 ?

Le phénomène ne se limite pas aux frontières chinoises. Bien que Xiaomi ait confirmé son arrivée officielle pour 2027, un phénomène d'importations parallèles gagne du terrain en Europe. Des sociétés spécialisées comme China EV Marketplace (CEVM) se chargent de toutes les démarches pour livrer ces véhicules "désirables" à des clients impatients. En 2025, CEVM a ainsi vendu plus de 11 000 voitures, dont environ 5 300 sur le continent européen.

Et la star de ces importations, c'est elle. La plus demandée de ce catalogue non officiel est sans conteste la Xiaomi SU7, qui a représenté 70 % des 3 000 véhicules Xiaomi importés sur le continent. Cela démontre un attrait puissant pour le modèle, même si cela ne représente que quelques centaines de voitures à l'échelle du continent et que le prix final, après taxes et frais, avoisine les 60 000 euros.

Quels sont les pièges de cet achat anticipé ?

Derrière la promesse de rouler avant tout le monde dans une voiture électrique chinoise se cachent des contraintes bien réelles. Le premier obstacle est technique : les normes de recharge rapide diffèrent entre la Chine et l'Europe, obligeant à utiliser un adaptateur lourd, encombrant et coûteux (environ 990 dollars) qui ne garantit pas de supporter la puissance maximale du véhicule.

Ensuite, de nombreuses fonctionnalités sont tout simplement bridées. L'infodivertissement ultra-évolué, la conduite semi-autonome ou l'assistant vocal ne fonctionneront pas comme prévu hors de Chine. Enfin, et c'est le point le plus critique, se pose la question de l'après-vente. Sans réseau officiel, la disponibilité des pièces détachées, les délais de réparation et surtout la garantie constructeur deviennent un véritable casse-tête pour le propriétaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la Xiaomi SU7 sera-t-elle officiellement disponible en Europe ?

Xiaomi a officiellement annoncé son intention de commercialiser ses voitures électriques sur le marché européen à partir de 2027. D'ici là, les seuls exemplaires circulant sur le continent proviendront d'importations parallèles non officielles.

Qu'est-ce qui rend la nouvelle version de la SU7 si attractive ?

La version restylée de la SU7 combine plusieurs atouts majeurs : des performances élevées avec des moteurs jusqu'à 690 chevaux, une autonomie record pouvant atteindre 902 km (CLTC), une technologie de recharge ultra-rapide et un prix de base en Chine extrêmement compétitif, inférieur à 30 000 euros.

Est-il recommandé d'importer une SU7 avant sa sortie officielle ?

Malgré la tentation, l'importation d'une SU7 est déconseillée pour la plupart des utilisateurs. Les problèmes de compatibilité des chargeurs, les fonctionnalités logicielles bridées et l'absence totale de garantie et de réseau après-vente officiel représentent des risques financiers et pratiques considérables. Il est plus prudent d'attendre le lancement de 2027.