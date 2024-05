Commençons avec le graveur laser AtomStack Maker X30 Pro 33W.

Solide tout en alliage d'aluminium anodisé, il est doté d'une technologie de couplage laser 6 x 6 W qui lui permet de couper des planches de bois de 20 mm et des planches d'acrylique noir de 10 mm en un seul passage, et même des feuilles d'acier inoxydable de 0,1 mm. Il peut également graver directement des métaux en acier inoxydable poli miroir, de la céramique, du verre opaque et d'autres matériaux.

Le graveur propose une zone de focalisation ultra-fine réduite à 0,08 x 0,1 mm.

La carte mère 32 bits AtomStack intègre une échelle de couleurs de 256 niveaux et l'appareil est équipé d'un module de mise au point sans outil et d'un système d'assistance à l'air.

Une protection en verre panoramique filtre 97 % des UV et un panneau de contrôle terminal permet de travailler hors ligne.

La zone de travail peut être agrandie jusqu'à 400 x 850 mm.

L'appareil est compatible avec les logiciels de gravure LaserGRBL et LightBurn, supporte Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 / Win 11, Mac et divers formats de fichiers (NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.).

Le graveur laser AtomStack Maker X30 Pro 33W est proposé à 635,64 € avec le code BGREUATT1 sur Banggood et la livraison depuis l'UE est offerte.



Passons maintenant au système WiFi 6 AX Mesh double bande Asus ZenWiFi XD5 - Blanc.

Il offre une couverture de 230m² et fonctionne sur une bande de 160 MHz conformément à la norme WiFi 6 pour offrir une mise en réseau plus rapide et plus efficace, même dans les environnements WiFi encombrés, avec une vitesse sans fil totale de 3000 Mbps.

Sa sécurité basée sur le cloud, assurée par Trend Micro, offre une protection gratuite à vie sur les appareils connectés.

Vous pouvez combiner ZenWiFi avec des routeurs compatibles AiMesh pour créer un système WiFi puissant et flexible pour toute la maison, et l'application ASUS Router permet de gérer facilement l'appareil.

Le système WiFi 6 AX Mesh double bande Asus ZenWiFi XD5 en blanc est en promotion à 109,99 € au lieu de 149,99 €, soit une remise de 27 % sur Amazon.



Pour une couverture plus étendue, un pack de 2 à 199,99 € (-26%) et un pack de 3 à 259,99 € (-13%) sont également disponibles.



Enfin, terminons notre top 3 avec la caméra de surveillance WiFi extérieure sans fil eufy SoloCam S220.

Elle offre une résolution 2K et seulement 3 heures de soleil par jour suffisent pour assurer son fonctionnement.

Les voyants LED infrarouges et l'ouverture f/1.6 offrent une excellente vision nocturne, vous permettant de voir clairement à tout moment de la journée.

L'IA vous alerte de la présence de toute personne, et en vous connectant à HomeBase 3 (non fourni), vous pouvez bénéficier de la reconnaissance faciale. HomeBase 3 est une plateforme centrale pour la gestion et le stockage des données de sécurité qui offre également des fonctionnalités plus avancées.

La caméra de surveillance WiFi extérieure sans fil eufy SoloCam S220 est en ce moment au prix de 69,99 € au lieu de 99,99 €, soit une remise de 30 % sur Amazon.





