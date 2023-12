Aujourd'hui, focus sur le graveur laser Creality Falcon2 40W.

Grâce à la dernière technologie de compression ponctuelle FAC, le graveur est capable de couper une tôle d'acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage !

Il assure une vitesse de gravure ultra-rapide de 25 000 mm/min sur une surface de 400 x 415 mm.

L'action du faisceau laser puissant sur l'acier inoxydable est capable de créer de superbes gravure colorées.



Il offre un système de sécurité triple avec :

La surveillance du débit d'air (ajustable) avec affichage du volume actuel,

La surveillance de l'objectif avec alarme en cas de saleté,

La surveillance incendie avec alarme et arrêt automatique.

Vous pouvez également ajuster manuellement l'assistance pneumatique avec un bouton, ou automatiquement avec LightBurn, pour éliminer la fumée et protéger la lentille laser.

Créez partout où vous en avez envie : le Falcon2 prend en charge la création hors ligne et l'aperçu dynamique hors ligne avec carte TF.

Il est compatible avec la plupart des systèmes comme Windows et macOS, et des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn.

Le graveur laser Creality Falcon2 40W est en promotion à 959 € avec le code NNNFRCF40 + la réduction déjà appliquée au lieu de 1 587,37 €, soit une remise de 39% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne en 2 à 7 jours.

Une version 22W est disponible en pré-commande sur Geekbuying à 769 € au lieu de 1 204,68 €, soit 36% de remise.

