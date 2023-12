Commençons par le SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW 2To avec dissipateur thermique.

Grâce à l'interface PCIe 4.0, vous pourrez atteindre des vitesses de lecture de 7000 Mo/s, soit 2x plus vite qu'avec un SSD en interface PCIe 3.0 et 12,7x plus vite qu'avec un SSD en interface SATA.

Il offre à la fois une bande passante et un débit haute performance, avec un chargement des jeux ultra-rapide.

Vous pouvez jouer pendant des heures sans risque de surchauffe grâce au système de contrôle thermique complet Samsung qui inclut un contrôleur et un dissipateur de chaleur pour protéger la puce NAND des variations de températures.

L'installation se fait en quelques minutes grâce au format M.2.

Le SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW 2To avec dissipateur thermique est en promotion à 129,99 € au lieu de 278,20 €, soit 53% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.



Passons maintenant à l'enceinte Bluetooth portable Bose SoundLink Revolve (Série II).

Petite mais puissante, la SoundLink Revolve II offre un véritable son à 360° pour une couverture homogène.

Grâce à son indice IP55, elle est résistante à l'eau et à la poussière et ne craindra donc pas les éclaboussures au bord de la piscine.



Vous pouvez profiter de votre musique pendant longtemps avec sa batterie lithium-ion qui assure une autonomie jusqu'à 13 heures. Elle se recharge facilement via le port micro-USB-B.

Prenez des appels grâce au microphone intégré et accédez à l'assistant vocal par défaut de votre appareil directement depuis l’enceinte.

La connexion multiple vous permet de jumeler 2 appareils à la fois et de basculer facilement entre les 2 pour un contrôle complet de la musique.

À noter qu'un étui de transport est disponible à 24,99 €, ainsi qu'une station de chargement à 29,95 €.

L'enceinte Bluetooth portable Bose SoundLink Revolve (Série II) est en réduction à 179,99 € au lieu de 229,95 €, soit 22% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enfin, enchaînons avec la montre connectée sport Amazfit T-REX 2 noir & or.

Idéale pour les amateurs de sports nautiques et les aventuriers en plein air, la Amazfit T-REX 2 est une montre spécialement conçue pour le sport et adaptée aux conditions extrêmes.

Sa résistance à la chaleur jusqu'à 70°C vous permet notamment de l'utiliser dans les environnements les plus chauds et elle ne craint pas non plus les conditions hivernales les plus rigoureuses avec sa résistance au froid jusqu'à -40 °C.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 35 mm lisible même en plein soleil avec sa luminosité jusqu'à 1000 nits, et est étanche jusqu'à 100 mètres.

Son système de GPS ultra-précis avec GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU et QZSS vous offre une navigation virage par virage.

La montre affiche le nombre de pas quotidiens, le statut d'exercice, la dernière nuit de sommeil, la fréquence cardiaque sur la journée et un indicateur de votre niveau d'activité, avec des recommandations si votre score vient à chuter. De plus, la fonction "stress" permet de surveiller votre niveau de stress et suggère des exercices.

Elle fournit également des analyses pour chaque séance d'entraînement ainsi qu'une visualisation du parcours effectué si vous avez utilisé le GPS.

En mode GPS, vous bénéficiez d'une longue autonomie jusqu'à 26 heures.

La montre connectée sport Amazfit T-REX 2 noir & or est en réduction à 155,30 € au lieu de 229,90 €, soit 32% de remise sur Amazon. La livraison est offerte.





