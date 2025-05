Voici tout d'abord le Longer B1 20W.

Il se distingue par sa technologie laser à six cœurs de pointe, délivrant une puissance optique de 20 à 24 W et permettant de découper efficacement des matériaux comme du pin de 15 mm, de l’acrylique noir de 8 mm ou encore de l’acier inoxydable de 0,1 mm en un seul passage. En plusieurs passes, il peut également traiter du tilleul de 20 mm ou de l’acrylique noir de 35 mm. Sa structure en aluminium renforcée offre une excellente stabilité, même à haute vitesse, assurant des résultats nets et constants.

Grâce à une technologie de couplage laser avancée, le faisceau est à la fois plus fin et plus concentré avec une focale de 50 mm, pour un résultat propre et rapide.

La surface de travail atteint 450 x 440 mm, et la carte mère 32 bits permet une vitesse de gravure impressionnante de 36 000 mm/min.

Le système d’assistance pneumatique est entièrement automatisé : la pompe Air Assist s’active directement via LightBurn selon les réglages définis.

Capable de graver en couleur sur métal, le faisceau laser produit une oxydation instantanée qui permet d’obtenir plus de 300 teintes différentes.

La sécurité est assurée par huit dispositifs intégrés : détection de mouvement, flamme, inactivité, déconnexion, protection oculaire, arrêt d’urgence, remise à zéro automatique et verrouillage de sécurité. En cas d’anomalie, le système interrompt immédiatement le fonctionnement et recentre la tête laser pour éviter tout risque.

Le module laser intègre une barre de mise au point pratique : il suffit de la descendre et de l’aligner avec le panneau à travailler pour effectuer le réglage. Des interrupteurs de fin de course sur les axes X et Y permettent de détecter les limites de déplacement, arrêtant le système en cas de dépassement pour éviter tout dommage.

Une lentille de protection remplaçable protège la lentille laser principale des fumées, prolongeant la durée de vie du module. Le transfert de données peut s’effectuer par WiFi, USB, carte TF ou application mobile, autorisant aussi une utilisation hors ligne.

Le B1 est également compatible avec des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn, et fonctionne sous Windows, macOS et Linux. Il prend en charge une large variété de formats, notamment JPG, PNG, BMP, G-code, SVG, NC et plus encore.

Retrouvez le graveur laser Longer B1 20W à 469 € grâce au code 9YO7OG1T6B sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Pour information, le site officiel indique un prix de base de $803,99 pour le B1 20W, soit environ 717 €.



