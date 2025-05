On commence en premier avec la montre connectée Amazfit Cheetah Round.



Conçue pour accompagner les coureurs dans toutes les conditions, elle est dotée d’un écran AMOLED HD lumineux et parfaitement lisible, même en plein soleil. Confortable et robuste, elle pèse seulement 32 g et intègre un boîtier en polymère renforcé de fibres. Les boutons physiques et la couronne réactive garantissent un contrôle simple et rapide, même en pleine course.

Grâce à sa technologie de pointe MaxTrack, une antenne GPS bi-bande à polarisation circulaire, la Cheetah capte près de 100 % des signaux satellites. Cette innovation réduit les interférences multi-trajet pour un suivi ultra-précis.

Le Zepp Coach utilise l’intelligence artificielle pour créer des plans de course adaptés à votre niveau, vos objectifs et votre calendrier. Chaque semaine, votre programme s’ajuste automatiquement en fonction de vos performances, avec des conseils pour progresser efficacement tout en évitant le surmenage.

Téléchargez des cartes en couleur de vos itinéraires depuis l’application Zepp et importez-les dans la montre. Associez-les à des fichiers GPX pour profiter d’une navigation détaillée et fiable, même sans connexion internet.

Dotée du capteur optique BioTracker PPG, la Cheetah surveille en continu votre fréquence cardiaque, taux d’oxygène dans le sang, niveau de stress et qualité du sommeil. Compatible avec les accessoires Bluetooth comme les ceintures cardio, elle fonctionne sous Zepp OS 2.0, une interface fluide centrée sur la santé et la performance.

Retrouvez la Amazfit Cheetah Round en gris à 109,99 € au lieu de 169,99 € (prix officiel) chez Boulanger en ce moment.



On continue avec le Redmi Note 14 Pro+ 5G - 512 Go.

Il dispose d’un écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces, offrant une résolution de 2712 x 1220 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 3 000 nits, le tout protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Côté photo, le smartphone intègre un capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. La caméra frontale de 20 MP complète le tout pour des selfies nets et détaillés.

Le 14 Pro+ embarque 12 Go de RAM LPDDR5 et son processeur Snapdragon 7s Gen 3, gravé en 4 nm et cadencé jusqu’à 2,5 GHz, assure des performances rapides et constantes au quotidien.

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5110 mAh, compatible avec la charge ultra-rapide 120W HyperCharge, permettant une recharge complète en seulement 21 minutes. Certifié IP68, il est également résistant à l’eau et à la poussière.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G 512 Go est disponible en noir à 318,28 €, en bleu à 310,99 € et en violet à 303,99 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour rappel, le prix officiel de la version 512 Go s'élève à 503 €.

Enfin, on termine avec le casque Bluetooth Sony WH-1000XM5.

Grâce à l’association des processeurs HD QN1 et V1, la réduction de bruit est optimisée, offrant une isolation sonore efficace pour une écoute plus immersive et confortable. Vous bénéficiez d’un son haute résolution ainsi que d’une qualité d’appel remarquable, rendue possible par la technologie Precise Voice Pickup et une conception novatrice qui protège les microphones du vent.

Le diaphragme de 30 mm, conçu sur mesure, offre un rendu audio riche et détaillé, pour une immersion totale à chaque écoute.

Le contrôle adaptatif du son ajuste le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement et de vos mouvements. Et grâce à la fonction Speak-to-Chat, votre musique se met automatiquement en pause dès que vous parlez, sans que vous ayez à retirer votre casque.

Avec jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée, profitez de votre musique en continu. Le WH-1000XM5 peut également être connecté à deux appareils simultanément, tandis que Fast Pair facilite sa localisation et Swift Pair rend l’appairage instantané avec un PC ou une tablette.

Le casque Sony WH-1000XM5 est disponible en noir à 225,99 € ou en argent à 228,97 € sur AliExpress avec livraison depuis la France offerte.

Pour information, Sony indique un prix de base de 329 € sur son site pour le WH-1000XM5.



