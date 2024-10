On commence d'abord avec un focus sur le graveur laser Longer Ray5 20 W.

Il se distingue par sa technologie de gravure et de découpe laser à diode quadricœur, offrant une puissance exceptionnelle. Il est ainsi capable de couper des tôles d'acier inoxydable d'une épaisseur de 0,05 mm et d'effectuer des découpes dans des matériaux tels que le tilleul jusqu'à 10 mm, le pin jusqu'à 15 mm et l'acrylique jusqu'à 8 mm en un seul passage.

Équipé de nouveaux chipsets 32 bits améliorés, l'appareil garantit un fonctionnement fluide et stable. Son échelle de couleurs intégrée de 256 bits, associée à une zone de mise au point laser ultra-fine de 0,08 x 0,1 mm, permet d’obtenir des gravures plus précises et un contraste accru. Le faisceau laser haute énergie de 20 W oxyde instantanément la surface métallique, offrant des couleurs riches.

Le graveur dispose d'un écran tactile couleur de 3,5 pouces permettant de vérifier la progression de la gravure ou d'ajuster la vitesse. Il prend en charge plusieurs modes de transmission de données, notamment par WiFi, via une application, un câble USB et des cartes TF.

Un système d'arrêt d'urgence est activé en cas d'inclinaison, d'apparition d'une flamme, de perte de connexion de données ou de gel de la tête laser pendant plus de 15 secondes. De plus, le verre filtrant panoramique protège efficacement contre les faisceaux laser.

Le Ray5 est compatible avec divers logiciels de gravure tels que LaserGRBL et LightBurn. Il prend également en charge Windows 7 et versions ultérieures, macOS et Linux, et est capable de traiter plusieurs formats de fichiers, y compris JPG, PNG, BMP, G-code, GIF, SVG, NC et GC.

Retrouvez le graveur laser Longer Ray5 20 W à 329 € grâce au code GKB241181 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



Et voici quelques autres remises intéressantes pour aujourd'hui :

Écran portable Koorui 15B1 à 79,99 € soit -11% (15,6" IPS FHD, 99% SRGB, 2 haut-parleurs, Mini HDMI, 2x Type-C, support inclus)

Et n'oubliez pas nos autres bons plans :