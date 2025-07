On commence avec le graveur laser Mecpow X4 Pro 22W.

Certifié FDA Classe 1, il se distingue par sa tête laser de 22W et sa large surface de travail de 400 x 415 mm. Conçu pour les projets de gravure ne nécessitant pas une très grande puissance, ce module est néanmoins capable de traverser en un seul passage du bois de cerisier de 10 mm, de l’acrylique foncé de 6 mm ou encore de marquer de l’acier inoxydable de 0,04 mm d’épaisseur.

Pour garantir un positionnement précis, l’appareil intègre une caméra qui facilite l’alignement automatique. Il est également équipé d’un système Air Assist qui élimine efficacement les résidus pendant la gravure ou la découpe, assurant des finitions plus nettes.

Son châssis en acrylique rouge transparent permet de surveiller l’ensemble du processus tout en filtrant la lumière laser, assurant ainsi une meilleure protection oculaire.

Côté sécurité, le X4 Pro est doté d’un verrou de capot qui coupe instantanément le fonctionnement en cas d’ouverture, ainsi que de multiples capteurs pour détecter les risques : inclinaison, flammes, surchauffe ou autres anomalies. Il dispose également d’un bouton d’arrêt d’urgence et de fins de course pour une maîtrise complète du processus.

Compatible avec une utilisation hors ligne, le graveur fonctionne avec les systèmes Windows, macOS, Linux, Android et iOS, et est pris en charge par les logiciels MKSLaser, LaserGRBL ou encore LightBurn.

Vous pouvez obtenir le Mecpow X4 Pro 22W à 549 € grâce au code NNNFRMX4PG sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la France.





D'autres promotions et offres intéressantes vous attendent en ce moment, à savoir :

Xiaomi 14T 5G 256 Go à 199 € via 200 € de bonus reprise (6,6" AMOLED 1,5K 144Hz, triple caméra Leica, capteur principal 50MP, RAM 12 Go, Dimensity 8300-Ultra 8 coeurs jusqu'à 3,35 GHz, IP68, WiFi 6E...)

Samsung Galaxy S25 5G 128 Go à 549 € via 200 € de bonus reprise pour les clients Sosh (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7, BT 5.4...)

Et enfin, n'oubliez pas non plus nos autres bons plans avec :