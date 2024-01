Aujourd'hui, focus sur le graveur laser Swiitol C24 Pro 24W.

Il peut atteindre une haute vitesse de 30 000 mm/min et offre une large zone de gravure de 400 x 400 mm. Grâce à sa carte mère 32-bit, le graveur peut traiter les données plus rapidement et travailler plus efficacement.

Le laser à longue distance focale de 24 W et la zone de focus compressée à 0,08 x 0,1 mm assurent des gravures ultras fines et précises.

Coupez ou gravez sur plus de 1 000 matériaux différents comme le bois, l'acier, le cuir, l'acrylique, le tissu, le verre... Vous pouvez également graver 256 couleurs sur de l'acier inoxydable.

Le nouveau dispositif de focalisation s'adapte à des matériaux de différentes épaisseurs et permet un ajustement plus précis du focus, améliorant et facilitant ainsi la découpe.

Vous n'avez plus besoin de porter de lunettes grâce au filtre panoramique qui protège vos yeux de la lumière ultraviolette (filtration à 97%).

Son design avec glissière et chaîne "chenille" améliore la précision et la stabilité en réduisant les vibrations.

Le graveur est compatible avec différents logiciels tels que LaserGRBL et LightBurn. Il prend en charge Windows XP / 7 / 8 / 10 et Mac (LightBurn). L'application vous permet de contrôler la machine facilement.

Le Swiitol C24 Pro 24W est en ce moment en promotion à 426,09 € au lieu de 833,66 €, soit une remise de 48% sur le site officiel Swiitol. Livraison gratuite de l'UE sous 3 à 5 jours ouvrés.

Vous pouvez obtenir un coupon de 4,63 € en partageant la page du produit sur vos réseaux. En vous abonnant à la newsletter Swiitol, vous recevrez également un coupon de -5%.









