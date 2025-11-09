Warner Bros. officialise le grand retour des créatures cultes avec un nouveau film Gremlins prévu pour le 19 novembre 2027. Steven Spielberg et Chris Columbus, piliers de l'œuvre originale, reprennent les rênes de ce projet qui mettra fin à 37 ans d'absence sur grand écran.

L'annonce a été faite par David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, lors d'un appel aux investisseurs, confirmant ainsi une date de sortie précise pour Gremlins 3.

Ce projet marque une volonté forte du studio de raviver ses licences les plus emblématiques. Pour garantir une certaine fidélité à l'esprit d'origine, la production s'est assurée le retour de deux figures emblématiques : Steven Spielberg en tant que producteur exécutif via sa société Amblin Entertainment, et Chris Columbus, le scénariste du film de 1984, qui portera ici les casquettes de réalisateur, producteur et co-scénariste.

Un héritage complexe à honorer

Le premier film Gremlins, réalisé par Joe Dante, est devenu un véritable phénomène culturel en 1984. Mêlant comédie horrifique et conte de Noël sombre, il a marqué toute une génération grâce à son ton unique et à la créature adorable de Gizmo. Son succès fut colossal, rapportant plus de 150 millions de dollars pour un budget modeste de 11 millions.

Credit : Warner

La suite, sortie en 1990, a représenté un pari audacieux. Véritable satire de l'original et de la culture hollywoodienne, elle fut un échec commercial qui a mis un terme brutal à la franchise, bien que Gremlins 2 : La nouvelle génération soit depuis devenu un objet de culte, notamment adoubé par des réalisateurs comme Quentin Tarantino.

L'intérêt pour cet univers a cependant été maintenu en vie grâce à la série animée Secrets of the Mogwai, lancée en 2023 sur Max.

Quelle équipe créative pour ce nouveau départ ?

Pour orchestrer ce retour, Warner Bros. s'appuie sur une figure centrale de la saga : Chris Columbus. Il est accompagné à l'écriture par le duo Zach Lipovsky et Adam B. Stein, récemment remarqué pour son travail sur le film d'horreur Final Destination: Bloodlines. Le studio semble donc chercher un équilibre entre la vision du créateur originel et une approche plus moderne du genre horrifique.

La production est également renforcée par une équipe solide d'Amblin Entertainment et de 26th Street Pictures. Jesse Ehrman, Président du Développement et de la Production chez Warner Bros. Pictures, a exprimé son enthousiasme à l'idée de ramener "la magie, le chaos et le cœur des Gremlins" pour une nouvelle génération de spectateurs.

L'ombre de Joe Dante plane-t-elle sur le projet ?

Cependant, un nom majeur manque à l'appel, et non des moindres : celui de Joe Dante, le réalisateur des deux premiers opus. Sa sensibilité de cinéaste de série B et sa capacité à naviguer entre l'horreur graphique, l'humour noir et l'émotion sincère ont été la pierre angulaire du succès initial.

Credit : Warner

Des scènes comme celle du Gremlin explosant dans le micro-ondes restent gravées dans les mémoires, et c'est cette audace qui a rendu les films si spéciaux.

Bien que Dante ait officié comme consultant sur la série animée, son absence à la réalisation de ce troisième volet suscite des interrogations. L'équation s'annonce délicate pour Chris Columbus : parviendra-t-il à insuffler la même folie subversive et le même esprit chaotique qui ont fait de la saga un monument de la pop culture sans son metteur en scène historique ? La réponse est attendue en salles fin 2027.