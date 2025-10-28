Le projet, porté par l'entreprise xAI, se veut une quête de la « vérité, toute la vérité ». Elon Musk promet que la version 1.0 sera dix fois supérieure, mais la version actuelle, la 0.1, affiche des ambitions déjà claires.

Pourtant, derrière la façade d'une innovation majeure, les utilisateurs ont rapidement découvert une réalité plus nuancée.

https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.



Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Quelles sont les similitudes frappantes avec Wikipédia ?

Dès le premier coup d'œil, Grokipedia ressemble étrangement à son aînée. L'interface est minimaliste, avec une barre de recherche centrale et une mise en page des articles qui rappelle immédiatement Wikipédia. Mais la ressemblance va bien au-delà du design.

Plusieurs articles, comme ceux sur la PlayStation 5 ou le Nobel, sont des copies quasi conformes, mot pour mot, de leurs homologues sur l'encyclopédie collaborative. Un message en bas de page vient même le confirmer : « Le contenu est adapté de Wikipédia, sous licence Creative Commons ». Une dépendance qui contredit l'ambition d'offrir une alternative véritablement indépendante.

La page d'accueil épurée de Grokipedia, pour l'instant disponible seulement en anglais et sans images.

Comment Grokipedia se différencie-t-elle sur le fond ?

Là où la plateforme tente de marquer sa différence, c'est dans le traitement de sujets controversés. Elon Musk ambitionne de créer une plateforme moins partiale en s'appuyant sur son intelligence artificielle. Sur des thèmes comme le changement climatique, la différence est notable.



Tandis que Wikipédia met en avant le consensus scientifique quasi unanime sur les causes humaines, Grokipedia introduit des paragraphes suggérant que ce consensus serait exagéré par les médias et certains groupes de pression. Cette approche reflète clairement la volonté de Musk de proposer un contre-récit, bien que les articles affirment être « vérifiés par Grok », une affirmation audacieuse pour une IA dont les modèles de langage sont connus pour leurs "hallucinations". Les contributions humaines, pilier de Wikipédia, sont pour l'instant absentes de Grokipedia, où les modifications ne semblent pas ouvertes au public.

Quelle est la réaction de la Wikimedia Foundation ?

Face à cette initiative, la Wikimedia Foundation, l'organisation à but non lucratif derrière Wikipédia, ne semble pas particulièrement inquiète. Lauren Dickinson, une porte-parole, a résumé la situation avec une phrase cinglante : « Même Grokipedia a besoin que Wikipédia existe ». Elle rappelle que la force de Wikipédia réside dans son modèle collaboratif, transparent et non commercial, reposant sur des contributions vérifiées par une communauté mondiale.



Ce savoir "créé par l'humain" est précisément ce dont les entreprises d'IA ont besoin pour entraîner leurs modèles. Pour la fondation, les tentatives de créer des alternatives ont été nombreuses, mais aucune n'a réussi à détrôner un projet qui s'appuie sur plus de deux décennies de travail bénévole et une indépendance financière sans publicité ni vente de données. Le débat est donc moins sur la concurrence que sur la reconnaissance de la source originelle du savoir.