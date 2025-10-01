C'est une phrase, presque anodine, qui pèse des milliards de dollars. Interrogé ce week-end sur son implication dans le très attendu Grand Theft Auto 6, Dan Houser, le co-fondateur et scénariste emblématique de Rockstar Games, a mis fin aux espoirs des fans. Non, il n'a pas travaillé sur le jeu.

Cette confirmation, bien que redoutée depuis son départ du studio en 2020, marque un tournant majeur pour la licence la plus lucrative de l'histoire du jeu vidéo et installe un doute légitime sur l'âme du prochain opus.

Pourquoi cette confirmation est-elle si importante ?

Comprendre l'impact de cette nouvelle, c'est comprendre le rôle de Dan Houser. Il n'était pas un simple scénariste ; il était la plume, le ton, l'esprit de Rockstar. Depuis le premier GTA, c'est lui qui a insufflé cette satire sociale féroce, cette critique acerbe de la société américaine qui est devenue la marque de fabrique de la série.





Son départ en février 2020, suivi par d'autres figures clés de l'équipe d'écriture comme Lazlow Jones et Michael Unsworth, avait déjà sonné l'alarme. Cependant, beaucoup espéraient que, compte tenu du long cycle de développement de GTA 6 (initié dès 2014), Houser avait au moins eu le temps de poser les fondations du scénario et des personnages avant de quitter le navire. Sa récente déclaration anéantit cette hypothèse.

Que signifie réellement sa déclaration ?

Lors de la Comic Con de Los Angeles, interrogé sur un éventuel retour, sa réponse a été sans équivoque : "Je pense que le monde a eu assez de GTA de ma part." Il a ajouté qu'il était sûr que le jeu serait "génial", mais que ce ne serait pas "une histoire que j'ai écrite ou des personnages que j'ai développés".





Cette prise de distance totale suggère une rupture nette, bien avant la phase de production intensive du jeu. Selon certaines rumeurs persistantes, ce départ serait la conséquence de divergences créatives, plusieurs de ses propositions de scénario pour GTA 6 ayant été refusées en interne. Cette hypothèse expliquerait pourquoi une grande partie de son équipe historique l'a suivi dans sa nouvelle aventure, le studio Absurd Ventures.

Quel avenir pour l'écriture de la saga GTA ?

Faut-il pour autant enterrer Rockstar Games ? Certainement pas. Le studio regorge de talents et l'écriture est désormais probablement dirigée par des vétérans comme Rupert Humphries, qui a longtemps travaillé aux côtés de Houser. Cependant, le doute est permis. La saga conservera-t-elle sa verve satirique et son ton politiquement incorrect dans une époque beaucoup plus sensible qu'à la sortie de GTA V ?





L'absence du gardien du temple pourrait inciter le studio à opter pour une écriture plus lisse, moins clivante, pour s'assurer un succès commercial encore plus large. La véritable inconnue de GTA 6 n'est donc peut-être pas sa technique ou son gameplay, mais bien son âme. Une nouvelle ère s'ouvre pour la franchise, pour le meilleur ou pour le pire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Dan Houser ?

Dan Houser est le co-fondateur de Rockstar Games avec son frère Sam. Il a été le vice-président de la création et le scénariste principal de la quasi-totalité des grands succès du studio, notamment toute la saga *Grand Theft Auto* depuis 1999, mais aussi *Bully*, *Max Payne 3* et les deux *Red Dead Redemption*.

Qui écrit le scénario de GTA 6 maintenant ?

Rockstar n'a pas communiqué officiellement sur la nouvelle équipe d'écriture. Cependant, il est très probable que des scénaristes de longue date, comme Rupert Humphries (co-scénariste sur *GTA V* et *Red Dead Redemption 2*), aient pris la relève pour assurer une certaine continuité dans le ton et le style de la franchise.

Cette nouvelle doit-elle nous inquiéter pour la qualité de GTA 6 ?

Pas nécessairement pour la qualité globale du jeu, qui s'annonce techniquement exceptionnel. L'inquiétude porte spécifiquement sur le ton et la profondeur de la satire. Dan Houser était le maître de la critique sociale acerbe et de l'humour noir. La question est de savoir si la nouvelle équipe saura, ou osera, conserver cette irrévérence qui est l'une des signatures de la saga.