L'attente autour de Grand Theft Auto VI atteint des sommets inégalés. Chaque information est disséquée. La dernière en date pourrait bien secouer l'industrie : le jeu le plus attendu de la décennie pourrait ne pas être disponible en rayon à sa sortie. Une décision radicale, motivée par une seule crainte : le spoil.

Pourquoi Rockstar envisagerait-il une sortie 100% numérique ?

Au fil des années de développement et des aléas, Rockstar a cultivé une peur : celle des fuites. Le studio veut à tout prix éviter que l'intrigue de son jeu phare ne se retrouve sur internet avant le lancement officiel. Le souvenir du désastre de The Last of Us Part II est encore vif. Des copies physiques du jeu de Naughty Dog avaient circulé avant l'heure, gâchant l'expérience de millions de joueurs.

Rockstar a déjà subi de multiples leaks durant le développement. Le risque qu'un détaillant mette en vente des boîtes de jeu quelques jours en avance est donc trop élevé. Une sortie exclusivement numérique permettrait de contrôler le lancement à la minute près, garantissant une expérience simultanée pour tous les joueurs du monde entier.

Cette rumeur est-elle crédible ?

L'information provient du site polonais PPE.pl, qui cite un informateur chevronné nommé Graczdari. Ce dernier aurait des contacts directs gérant la distribution physique pour Take-Two, la maison mère de Rockstar, et suivrait le dossier de GTA 6 de très près. La source est donc considérée comme particulièrement sérieuse. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation.

Par le passé, Graczdari a correctement révélé des informations sur d'autres titres majeurs, comme des portages de jeux sur de nouvelles consoles. Bien que ni Rockstar ni Take-Two n'aient confirmé la nouvelle, le faisceau d'indices et la logique derrière cette stratégie rendent ce scénario tout à fait plausible.

Quelles seraient les conséquences pour les joueurs ?

Si cette stratégie se confirme, les implications seraient multiples. D'abord, cela forcerait les joueurs les plus impatients à opter pour la version dématérialisé, souvent vendue au prix fort et sans aucune possibilité de revente. Le marché de l'occasion, crucial pour de nombreux budgets, serait directement et lourdement impacté lors du lancement.

Certains y voient même un ballon d'essai pour les constructeurs comme Sony et Microsoft. Ces derniers pourraient être tentés de supprimer totalement les lecteurs de disques sur leurs prochaines générations de consoles. La version physique, si elle arrive, pourrait n'être disponible que plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard, avec une date potentielle au début de 2027.

Foire Aux Questions (FAQ)

La sortie de GTA 6 est-elle toujours prévue pour 2026 ?

Oui, à ce jour, la date de sortie officielle est toujours fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Aucune communication officielle n'a indiqué un quelconque report.

Une version physique de GTA 6 sortira-t-elle un jour ?

La rumeur suggère qu'une version physique pourrait effectivement sortir, mais dans un second temps. La date reste très floue, oscillant entre quelques semaines après le lancement numérique et le premier semestre 2027.