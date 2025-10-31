Alors que des géants comme Electronic Arts ou Xbox investissent des fortunes dans l'intelligence artificielle générative pour augmenter leur productivité, le patron de Take-Two (la maison-mère de GTA) prend le contre-pied.

Strauss Zelnick a profité d'une intervention au Technology Executive Council Summit de CNBC pour livrer une vision très modérée, voire sceptique, de la révolution en cours. Pour lui, l'IA est un outil, pas un créateur.

Pourquoi l'IA ne peut-elle pas créer un jeu comme GTA ?

La question lui a été posée : une IA pourrait-elle créer un jeu à succès comme GTA ? La réponse de Strauss Zelnick est sans appel : "La réponse est non."





Il développe : "A, c'est impossible à faire aujourd'hui et, B, j'estime qu'on n'obtiendrait pas quelque chose de très bon. Vous finiriez avec quelque chose de peu original." Il oppose ce qu'il appelle la "créativité extraordinaire" de Rockstar Games, qui vise "la perfection", à la nature même des modèles d'IA. "Par définition, il n’y a pas de créativité qui puisse exister dans un modèle IA, puisqu’il se base sur des données."

L'IA est-elle donc inutile pour Take-Two ?

Non, Zelnick n'est pas un technophobe. Il voit l'IA comme un formidable outil pour améliorer l'efficacité, mais pas pour remplacer les humains et leur créativité. Il estime que l'IA "aidera à rendre notre entreprise plus efficace et à améliorer notre travail, mais cela ne réduira pas l'emploi".





Pour lui, l'IA est efficace pour traiter des "données rétrospectives" (ce qui a déjà été fait), mais pour la création pure, qui implique d'imaginer ce qui n'existe pas encore, elle est "vraiment très, très mauvaise".

Quels sont les autres risques de l'IA selon Take-Two ?

Au-delà de la simple qualité créative, Strauss Zelnick pointe un risque juridique et économique majeur : la propriété intellectuelle. C'est un argument massue. Il rappelle : "Nous devons protéger notre propriété intellectuelle mais, surtout, nous devons être soucieux des autres. Si vous créez une propriété intellectuelle avec une IA, on ne peut pas la protéger."





Cette position attentiste pourrait devenir une stratégie. Alors que certains craignent une bulle de l'IA générative, des acteurs comme Google ou Pocketpair (Palworld) commencent à favoriser les "contenus authentiques". Take-Two pourrait parier sur ce "marché de l'authenticité", où l'humain reste un marqueur de confiance.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que pense Strauss Zelnick de l'IA générative ?

Il pense que c'est un outil efficace pour améliorer la productivité (analyser des données passées), mais qu'elle est incapable de véritable créativité et ne remplacera pas les emplois créatifs.

Un jeu créé par IA peut-il être protégé par le droit d'auteur ?

Selon Strauss Zelnick (et l'état actuel de la législation), non. Une œuvre générée par IA, se basant sur des données existantes, ne peut pas être protégée par la propriété intellectuelle de la même manière qu'une création humaine originale.

Take-Two va-t-il utiliser l'IA dans GTA 6 ?

Probablement comme outil d'efficacité (comme tous les studios), mais le cœur créatif du jeu reste le travail de Rockstar Games, que Zelnick oppose aux limitations de l'IA.