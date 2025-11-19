Nash Weedle et NateTheHate, deux leakers dont la réputation n'est plus à faire, affirment que des tests sont actuellement menés en interne pour adapter le jeu le plus attendu de la décennie sur la dernière machine de Nintendo.

Loin d'être une simple spéculation de fan, il s'agirait d'un véritable effort de développement. L'objectif est clair : ne pas se priver de l'immense parc de joueurs Nintendo, même si cela implique des défis d'optimisation titanesques pour faire tourner un monde ouvert de cette densité sur un processeur mobile.

Un pari technique impossible ou un tour de force à venir ?

Faire tourner un monstre de puissance comme GTA VI sur une architecture hybride relève du défi d'ingénierie pur. Les rumeurs évoquent déjà des concessions graphiques inévitables, mais l'objectif serait de proposer l'expérience de jeu complète, quitte à sacrifier la résolution native ou le framerate.

I said a while ago that R* was doing tests to bring it to Switch 2; but tests don't always equal release. I know an effort has been made to see if they can bring it to the platform. I don't know the current state of that effort. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) November 17, 2025

Si des titres comme The Witcher 3 ou Hogwarts Legacy ont prouvé que l'impossible était réalisable avec suffisamment de travail, ce portage placerait la barre encore plus haut, nécessitant probablement l'utilisation massive de technologies de mise à l'échelle comme le DLSS.

Quand pourrons-nous y jouer sur la nouvelle console ?

Ne sortez pas votre carte bleue tout de suite, car si la Nintendo Switch 2 est bien plus puissante que son ainée, cette version spécifique du jeu ne serait pas prête pour le lancement. Le décalage avec les versions de salon (PS5 et Xbox Series) semble acté pour laisser le temps aux développeurs de dompter le nouveau hardware et surtout, de tenter une optimisation radicale sur chaque point.

Les sources parlent d'une sortie qui ne surviendrait pas avant 2027, laissant le temps au titre de s'installer d'abord sur les machines les plus puissantes du marché avant de tenter l'aventure nomade.

Pourquoi le studio prendrait-il ce risque ?

Sans grande surprise, la motivation est avant tout financière. Rockstar Games sait que le public de Nintendo est gigantesque et représente une manne financière impossible à ignorer pour un projet d'une telle ampleur. En rendant leur titre accessible sur une plateforme portable, ils s'assurent une pénétration de marché totale.

C'est une stratégie commerciale agressive qui vise à faire de ce sixième opus un phénomène culturel omniprésent, capable de toucher aussi bien le hardcore gamer sur PC que le joueur grand public sur sa console portable dans le train.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sortira-t-il en même temps que sur PS5 ?

Non, selon les fuites actuelles, la version Switch 2 arriverait bien après les versions PS5 et Xbox Series X|S, le temps nécessaire pour optimiser le jeu sur un matériel moins puissant.

Rockstar a-t-il confirmé l'information ?

Pour l'instant, ni Nintendo ni Rockstar n'ont officialisé ce portage. Il s'agit d'informations provenant de leakers réputés, mais tant qu'aucune annonce n'est faite, le projet reste au stade de la rumeur interne.

La Switch 2 sera-t-elle assez puissante ?

C'est toute la question. Bien que plus performante que le modèle actuel, elle restera en deçà des consoles de salon. Le jeu nécessitera donc une optimisation drastique et probablement des compromis visuels importants pour fonctionner correctement.