Alors que tous les regards sont souvent tournés vers le second épisode, le studio de Bellevue prouve qu'il n'oublie pas ses racines. En collaboration avec le studio "2weeks", fondé par des anciens de la maison, les développeurs ont travaillé dans l'ombre pour polir ce bijou du jeu en ligne.

L'objectif n'est pas de changer l'âme du Guild Wars original, mais de le rendre jouable confortablement en 2025. Fini les interfaces minuscules sur les écrans 4K et les contrôles rigides ; la Tyrie s'apprête à accueillir une nouvelle vague d'aventuriers dans des conditions optimales.

Qu'apporte concrètement cette édition "Reforged" ?

Il ne s'agit pas d'un simple patch correctif, mais d'une modernisation en profondeur qui regroupe les campagnes Prophecies, Factions et Nightfall. Le mythique Guild Wars bénéficie d'un lifting visuel intelligent : occlusion ambiante, éclairages dynamiques et textures retravaillées viennent sublimer la direction artistique d'époque sans la trahir.

Pour les nouveaux venus, le ticket d'entrée est fixé à environ 20 euros pour l'intégrale, tandis que les anciens joueurs recevront cette mise à jour gratuitement. C'est une occasion en or de redécouvrir ce système de compétences unique qui a fait l'histoire du genre sans abonnement mensuel.

Le jeu est-il enfin jouable sur console portable ?

C'est l'autre grosse annonce qui accompagne cette refonte : la compatibilité totale avec les manettes. Cette fonctionnalité ouvre grand les portes du Steam Deck, permettant d'emporter son nécromant ou son guerrier partout avec soi.

Les développeurs ont totalement repensé l'interface utilisateur (UI) pour qu'elle soit lisible sur les petits écrans et navigable au joystick. Un travail titanesque d'ergonomie a été réalisé pour adapter un jeu pensé pour le clavier-souris, incluant un nouveau système de suivi de quêtes et des guides de contrôle à l'écran.

Pourquoi ArenaNet investit-il sur un jeu de 2005 ?

C'est une déclaration d'amour à la communauté et une préservation du patrimoine vidéoludique. Ce projet, mené avec des passionnés de la première heure comme Brandon Dillon, montre que le RPG en ligne compétitif a encore de beaux jours devant lui.

ArenaNet ne voit pas cela comme une mise à jour unique, mais comme un renouvellement de son engagement envers le titre. En stabilisant le code et en améliorant le rendu graphique, ils assurent la pérennité des serveurs pour les années à venir, permettant aux neuf millions d'utilisateurs historiques de revenir "à la maison".

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je racheter le jeu si je possède déjà les CD originaux ?

Non, la mise à jour "Reforged" est totalement gratuite pour tous les joueurs possédant déjà une licence Guild Wars. Il suffira de mettre à jour votre client de jeu ou de le lancer via Steam pour bénéficier des améliorations.

Est-ce un remake complet avec le moteur de Guild Wars 2 ?

Non, le jeu tourne toujours sur son moteur d'origine, mais celui-ci a été fortement amélioré (post-traitement, anticrénelage, audio 3D). Le gameplay et les mécaniques restent identiques à l'expérience originale de 2005.

Quand la mise à jour sera-t-elle disponible ?

Le déploiement est prévu pour le 3 décembre sur Steam et via le launcher officiel. C'est la date à marquer dans votre calendrier pour le retour en Tyrie.