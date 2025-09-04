Le silence de Valve sur le front du matériel de salon était devenu une habitude. Depuis l'échec des "Steam Machines" il y a une décennie, l'entreprise semblait se contenter de sa domination logicielle.

Mais le triomphe inattendu du Steam Deck a rebattu les cartes. Le 2 septembre 2025, des documents officiels ont révélé le dépôt de la marque "Steam Frame", signalant un retour tangible dans nos salons.

Que pourrait être concrètement la Steam Frame ?

L'hypothèse la plus évidente est celle d'une véritable console de salon, une sorte de "Steam Machine" 2.0 qui aurait tiré les leçons du passé. L'idée serait de proposer un PC de jeu optimisé pour le téléviseur, simple d'accès mais puissant, tournant sous une version adaptée de SteamOS. Des fuites évoquent déjà un prototype, nom de code "Fremont", qui embarquerait un processeur custom AMD et une carte graphique dédiée, la plaçant un cran au-dessus du Steam Deck.



Mais le nom "Frame" (cadre) pourrait aussi suggérer un appareil plus central, un hub unifiant l'expérience Valve : du jeu nomade sur Steam Deck au jeu de salon sur téléviseur, en passant par la réalité virtuelle avec le futur casque autonome de la marque, le "Deckard".

Cette nouvelle tentative peut-elle réussir là où les Steam Machines ont échoué ?

C'est la question cruciale. L'échec des premières Steam Machines était dû à un concept confus et un catalogue de jeux compatibles trop limité au lancement. Aujourd'hui, le contexte a radicalement changé.

Le Steam Deck a prouvé que Valve sait concevoir du matériel désirable et, surtout, le soutenir avec un écosystème logiciel impeccable. La couche de compatibilité Proton, qui fait tourner la quasi-totalité de la librairie Steam sur Linux, a levé le principal obstacle technique. Valve a désormais une expérience utilisateur solide et la confiance des joueurs.

À quel calendrier peut-on s'attendre ?

Valve reste officiellement muet. Le dépôt de marque n'est qu'une étape administrative. Cependant, la convergence des rumeurs est troublante : entre les benchmarks du prototype "Fremont" qui apparaissent en ligne, la sortie attendue du casque VR "Deckard", et maintenant le nom "Steam Frame", tous les signaux pointent vers une accélération.

Valve pourrait préparer une grande annonce pour présenter son écosystème matériel unifié, et venir jouer les trouble-fêtes sur le marché des consoles dès 2026 avec une proposition misant sur la flexibilité et la richesse inégalée du catalogue Steam.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle serait la puissance de la Steam Frame ?

Selon les fuites concernant le prototype "Fremont", la Steam Frame serait équipée d'un processeur AMD Zen 4 custom et d'une carte graphique dédiée de type AMD RX 7600. Une telle configuration la positionnerait comme plus puissante que le Steam Deck, capable de faire tourner les jeux en 1080p ou 1440p de manière confortable, sans toutefois chercher à rivaliser avec la puissance brute d'une PlayStation 5.

La Steam Frame utilisera-t-elle Windows ?

C'est très improbable. Le succès du Steam Deck repose en grande partie sur SteamOS, un système d'exploitation basé sur Linux et optimisé par Valve. La Steam Frame utilisera très certainement une version de SteamOS adaptée aux téléviseurs, en s'appuyant sur la couche de compatibilité Proton pour faire fonctionner l'immense catalogue de jeux Windows de Steam.

Le catalogue de jeux sera-t-il limité comme pour les premières Steam Machines ?

Non, et c'est la différence fondamentale. Grâce à la technologie Proton, développée et perfectionnée pour le Steam Deck, une immense majorité de la bibliothèque Steam est déjà compatible avec l'environnement Linux de SteamOS. Les joueurs pourraient donc accéder à des milliers de leurs jeux dès le lancement, un avantage considérable que n'avaient pas les Steam Machines à leur époque.