Le secret de polichinelle est enfin officiel. Microsoft célèbre les 25 ans de sa licence culte de la plus forte des manières. Halo Studios a annoncé Halo: Campaign Evolved, un remake complet du premier Halo: Combat Evolved pour 2026. L'annonce, faite lors du Halo World Championship, confirme tout : refonte sous Unreal Engine 5, gameplay modernisé, missions inédites et, surtout, une sortie simultanée sur Xbox, PC et PlayStation 5.

Quelles seraient les nouveautés de ce remake ?

Oubliez le simple lissage graphique. Halo Studios a été clair : ce n'est pas un remaster comme Halo Anniversary (2011), mais bien un remake complet, à la manière des récents Resident Evil. Le jeu tourne sous Unreal Engine 5 pour les visuels 4K, mais il est "superposé" au code original pour garantir que le "feeling" Halo (mouvements, visée) reste intact.





Les ajouts sont majeurs : toutes les cinématiques sont refaites, les voix (dont celles de Master Chief et Cortana) ont été ré-enregistrées, et la musique a été remixée. Côté gameplay, le sprint fait son apparition (mais il est désactivable pour les puristes), on peut viser (aim down sights) et 9 armes iconiques de la saga, comme l'Épée à Énergie, sont ajoutées. Les véhicules aussi sont modernisés : ils sont désormais destructibles et le Warthog gagne un siège arrière pour le co-op à 4.

Pourquoi ce remake arriverait-il sur PlayStation 5 ?

C'est la confirmation que beaucoup attendaient. Halo: Campaign Evolved sortira bien sur PlayStation 5, en même temps que sur Xbox Series X/S et PC. C'est une étape historique dans la stratégie multiplateforme de Microsoft. Faire débarquer Master Chief, l'icône absolue de la marque Xbox, chez le concurrent direct Sony, est un symbole fort. L'objectif est de "rencontrer une nouvelle génération de joueurs sur leurs plateformes de choix". Le jeu proposera le crossplay et la progression partagée.

Y aura-t-il du contenu inédit ?

Ce remake ne se contente pas de refaire l'existant. Halo Studios a confirmé l'ajout de trois nouvelles missions bonus. Celles-ci serviront de préquelle aux événements du premier jeu et mettront en scène Master Chief et le Sergent Johnson.





Pour la rejouabilité, le jeu inclura des "douzaines" de Skulls (modificateurs de gameplay), soit le plus grand nombre jamais vu dans un jeu Halo. Le studio a même mis au défi les joueurs de réussir un run en légendaire avec tous les skulls activés.

Et le mode multijoueur ?

C'est le point qui fâche. Le nom du jeu, "Halo: Campaign Evolved", est très clair : le remake se concentre exclusivement sur la campagne. Il n'y aura aucun mode multijoueur compétitif.

Le studio justifie ce choix en rappelant que Halo Infinite et la Master Chief Collection sont là pour ça. Une déception pour les joueurs PS5 qui ne pourront pas découvrir les joies d'un Blood Gulch sous Unreal Engine 5.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce remake de Halo: Combat Evolved est-il officiel ?

Oui, "Halo: Campaign Evolved" a été officiellement annoncé par Halo Studios (Microsoft) lors du Halo World Championship le 24 octobre 2025.

Quand le jeu sera-t-il disponible ?

Le jeu est prévu pour 2026, sans date plus précise. Cette date coïncidera avec le 25ème anniversaire de la sortie du jeu original sur la première Xbox.

Le mode co-op sera-t-il présent ?

Oui, et il est même amélioré. La campagne sera jouable en coopération à deux joueurs en écran scindé localement (sur console) et, pour la première fois, jusqu'à quatre joueurs en ligne, avec support du crossplay entre toutes les plateformes.